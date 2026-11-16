Gülistan Doku soruşturmasında büyük şok! Yıllar sonra gelen itiraf gündeme bomba gibi düştü

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İstanbul
Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden biri olan dönemin Tunceli Asayiş Şube Müdürlüğü görevlisi İsmail Erzen'in ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Erzen, arama çalışmalarında yaşanan iki olayın kendisine anormal geldiğini belirterek, aileden bilgi saklanmasına yönelik talimatı ve kamera görüntülerinin basına sızmasını anlattı.
Soruşturmanın ilk döneminde yürütülen arama çalışmalarına değinen Erzen, su altından çıkarılan malzemeler hakkında Gülistan Doku'nun ailesine bilgi verilmemesinin istendiğini söyledi.
Erzen, ifadesinde, "Benim Gülistan Doku olayı soruşturmasında görev aldığım süre zarfında bana anormal gelen iki husus vardır. Bunu samimiyetle paylaşmak istiyorum. Birinci husus, ‘Suyun altından çıkan malzemeler hakkında ailesine bilgi verilmeyecek, süreci Valilik koordine ediyor, siz hiçbir şekilde bu konuyla ilgili aileye bilgi vermeyin' denildi" ifadelerini kullandı.
Ailenin bulunan malzemelerden yaklaşık 7-10 gün sonra haberdar edildiğini belirten Erzen, "Gülistan'ın ailesi de bu sefer sanki bir delil uyduruluyormuş muamelesi yapmaya başladı ve emniyete ve yapılan çalışmalara olan güveni azaldı" dedi.
Talimatı kimin verdiğini hatırlamadığını söyleyen Erzen, "Geldiğimiz noktada da ortadadır. ‘Aileye bilgi verilmeyecek, Valilik bu süreci yönetecek' şeklindeki talimatın kim tarafından verildiğini hatırlamıyorum. Kimsenin günahını almak istemiyorum" diye konuştu.
Soruşturmada kendisine anormal gelen ikinci olayın ise araç içi kamera görüntülerinin medyaya yansıması olduğunu belirten Erzen, kayıtların savcılığa teslim edilmesinden kısa süre sonra yayımlandığını söyledi. Erzen, "Biz köprü üzerinde Gülistan Doku'ya ait olduğu değerlendirilen bir araç içi kamera görüntüsüne ulaştık. Bu görüntü ve tutanağı bir iki gün içerisinde savcılığa ilettik. Akabinde hemen bu görüntü medyaya düşmüştü" ifadelerini kullandı.
Görüntülerin basına yansımasının ardından emniyet şubesinde görevli personelin sorgulandığını belirten Erzen'in açıklamaları, soruşturmanın ilk döneminde yaşanan gelişmeleri yeniden gündeme taşıdı.
Görüntülerin medyaya nasıl yansıdığı konusunda şubedeki personelin sorgulanmasına tepki gösterdiğini belirten Erzen, dönemin Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Arslan'a, "Biz şerefimizi, haysiyetimizi parayla satmayız" diyerek karşılık verdiğini söyledi. İfadesinde kendisine sorulan raporun hazırlanması konusuna da değinen Erzen, raporun düzenlenmesi ve bu konuda kimden talimat aldığı hususlarını net olarak hatırlamadığını belirterek, "Talimat dosyada bulunabilir. Ama dediğiniz gibi bu çok enteresan bir durumdur. Ben gerçekten anlam veremedim. Benim herhangi bir delil karartma ya da veri silme gibi bir konuya dahlim yoktur" diyerek hakkındaki iddialara karşı savunma yaptı.
Gülistan Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ise, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaparak, 29 Ekim 2026 tarihinde başlatılan yedinci dalga operasyon kapsamında şimdiye kadar en az 39 kişi hakkında gözaltı işlemi uygulandığını bildirdi. Soruşturmanın önceki altı operasyondan farklı bir yöntemle yürütüldüğünü belirten Çimen, şüphelilerin dosyaya eklenme aşamaları ve suç şüphesinin niteliğine göre sınıflandırıldığını, gözaltı işlemlerinin, soruşturmadaki şüphelerin giderilmesi amacıyla gerekli görüldükçe uygulandığını, yedinci dalga operasyonun sürdüğünü ve sonuçlarının Doku ailesi tarafından yakından takip edildiğini ifade etti. Çimen, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda maddi hakikate ulaşılacağına inandıklarını, operasyonun istatistiki sonuçlarına ilişkin kamuoyuna ayrıca bilgi vereceklerini ve Gülistan Doku'nun kaybolmasının üzerinden yaklaşık altı yıl geçmesine rağmen kendisine hâlâ ulaşılamazken, soruşturma kapsamında ortaya çıkan yeni ifadeler, arama sürecinin nasıl yürütüldüğü ve aileye bilgi akışının neden geciktirildiği konusundaki soru işaretlerini yeniden gündeme taşıdı.