Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Romanya'dan Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, yardım çağrısında bulundu. Çağrının ardından gemi, Bulgaristan açıklarında battı. Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlamanın ardından battığını iddia ederken gemideki 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu belirtildi. Patlamanın nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Karadeniz’de yük gemisi battı: 12 Türk mürettebat kayıp Romanya'dan Mısır'a buğday taşıyan Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Bulgaristan açıklarında bir patlamanın ardından battı ve 12 Türk mürettebat kayboldu. Gemi, Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton buğday taşıyordu. Bulgaristan medyası, 1988 yapımı geminin patlama sonrası battığını iddia etti ve olayda 12 Türk mürettebatın kayıp olduğu bildirildi. Olay, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda, Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde meydana geldi. Arama-kurtarma çalışmalarına Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den birer geminin yanı sıra Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı sevk edildi. Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme devam ediyor. Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı olan gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyordu.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bulgaristan'ın Münhasır Ekonomik Bölgesi'nde, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda meydana gelen olayın ardından arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Bulgaristan'dan iki, Romanya ve Türkiye'den ise birer gemi bölgeye sevk edildi. Bulgaristan Hava Kuvvetleri'ne ait iki Cougar helikopteri ve bir Su-25 uçağı da arama-kurtarma çalışmalarına katıldı.

Patlamanın deniz mayını veya insansız hava aracı (İHA) saldırısından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin inceleme sürüyor.

3 TON BUĞDAY TAŞIYORDU

Gemi, Romanya'nın Tulcea limanından Mısır'a yaklaşık 3 bin ton dökme buğday taşıyordu. Marşal Adaları merkezli Optimus Marine adlı şirkete kayıtlı gözüken gemi, yine aynı şirket tarafından işletiliyor.