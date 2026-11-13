Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkisini arttıdı. Birçok kentte ağaçlar devrilirken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Çanakkale'de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-90 kilometreyi bulacağı bildirildi.

SAAT VERİLDİ: BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPANACAK

Çanakkale Boğazı'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatılacak.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.