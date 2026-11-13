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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
IHA
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:02

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi

Marmara Bölgesi'nde saatteki hızı zamana zaman 90 kilometreyi bulan lodos fırtınası nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Bu kapsamda alınan kararla Çanakkale Boğazı saat 16.45 itibariyle çift yönlü trafiğe kapanacak.

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Editor
 Özge Sönmez
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Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 15:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 15:02

'nün günlerdir yaptığı uyarıların ardından 'nde kuvvetli lodos etkisini arttıdı. Birçok kentte ağaçlar devrilirken, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. 'de kuvvetli rüzgar ve fırtınanın saatte 60-90 kilometreyi bulacağı bildirildi.  

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi

SAAT VERİLDİ: BOĞAZ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPANACAK

'nda fırtınanın ve kuvvetli rüzgarın etkisinin göstermesiyle birlikte kuzey ve güney yönden gemi trafiğine geçici olarak saat 16.45 itibariyle kapatılacak.

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, telsiz anonsuyla boğazın her iki yönden geçişlere kapatılacağını diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.

Çanakkale Boğazı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapanacak: Saat verildi
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#marmara bölgesi
#Çanakkale
#meteoroloji genel müdürlüğü
#çanakkale boğazı
#Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü
#Gündem
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