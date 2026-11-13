Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı

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İstanbul
Bir sinema efsanesi, milyonlarca dolara alıcı buldu. Star Wars serisinin unutulmaz karakteri Darth Vader'ın kullandığı ışın kılıcı, Dallas'taki Heritage Auctions (Herıtıc Okşıns) müzayede evinde satışa çıkarıldı.
Bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı Star Wars hatıra eşyası oldu. Kılıç, 4 milyon 870 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.
Kılıç, özellikle 1980 yapımı The Empire Strikes Back (Di Empayır Sıtrayks Bek) filmindeki efsanevi Bulut Şehri düellosunda kullanılmasıyla biliniyor. Darth Vader, bu sahnede oğlu Luke Skywalker'ın elini keserek sinema tarihine geçen o gerçeği (Babası olduğunu) açıklıyordu.
Orijinal üçlemede kullanılan ışın kılıçlarının çoğu, eski fotoğraf makinelerinin flaş tutucularından dönüştürülerek hazırlandı. Müzayedede Boba Fett'in tüfeği 375 bin dolara, Prenses Leia'ya ait minyatür Snowspeeder modeli ise 200 bin dolara satıldı.