Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı

Bir sinema efsanesi, milyonlarca dolara alıcı buldu. Star Wars serisinin unutulmaz karakteri Darth Vader'ın kullandığı ışın kılıcı, Dallas'taki Heritage Auctions (Herıtıc Okşıns) müzayede evinde satışa çıkarıldı.

4 MİLYON 870 BİN DOLARA SATILDI

Bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı Star Wars hatıra eşyası oldu. Kılıç, 4 milyon 870 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

SİNEMA TARİHİNE GEÇEN SAHNE

Kılıç, özellikle 1980 yapımı The Empire Strikes Back (Di Empayır Sıtrayks Bek) filmindeki efsanevi Bulut Şehri düellosunda kullanılmasıyla biliniyor. Darth Vader, bu sahnede oğlu Luke Skywalker'ın elini keserek sinema tarihine geçen o gerçeği (Babası olduğunu) açıklıyordu.

KILIÇ, FLAŞ TUTUCUDAN YAPILMIŞTI

Orijinal üçlemede kullanılan ışın kılıçlarının çoğu, eski fotoğraf makinelerinin flaş tutucularından dönüştürülerek hazırlandı. Müzayedede Boba Fett'in tüfeği 375 bin dolara, Prenses Leia'ya ait minyatür Snowspeeder modeli ise 200 bin dolara satıldı.