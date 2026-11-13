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Kültür - Sanat
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:56

Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı

Darth Vader'ın ikonik ışın kılıcı (lightsaber), açık artırmada dudak uçuklatan bir fiyata satıldı. Kılıç, Star Wars ve sinema tarihinin en pahalı hatıra eşyası olarak tarihe geçti.

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Editor
 Baran Aksoy
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Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:56
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:56

Bir sinema efsanesi, milyonlarca dolara alıcı buldu. Star Wars serisinin unutulmaz karakteri Darth Vader'ın kullandığı ışın kılıcı, Dallas'taki Heritage Auctions (Herıtıc Okşıns) müzayede evinde satışa çıkarıldı.

4 MİLYON 870 BİN DOLARA SATILDI

Bugüne kadar açık artırmada satılan en pahalı Star Wars hatıra eşyası oldu. Kılıç, 4 milyon 870 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı.

Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı

SİNEMA TARİHİNE GEÇEN SAHNE

Kılıç, özellikle 1980 yapımı The Empire Strikes Back (Di Empayır Sıtrayks Bek) filmindeki efsanevi Bulut Şehri düellosunda kullanılmasıyla biliniyor. Darth Vader, bu sahnede oğlu Luke Skywalker'ın elini keserek sinema tarihine geçen o gerçeği (Babası olduğunu) açıklıyordu.

Darth Vader'ın ışın kılıcı servete satıldı: Sinema tarihinin rekorunu kırdı

KILIÇ, FLAŞ TUTUCUDAN YAPILMIŞTI

Orijinal üçlemede kullanılan ışın kılıçlarının çoğu, eski fotoğraf makinelerinin flaş tutucularından dönüştürülerek hazırlandı. Müzayedede Boba Fett'in tüfeği 375 bin dolara, Prenses Leia'ya ait minyatür Snowspeeder modeli ise 200 bin dolara satıldı.

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ETİKETLER
#Star Wars
#Dallas
#Darth Vader
#Heritage Auctions
#The Empire Strikes Back
#Kültür - Sanat
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