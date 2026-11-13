Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da kuvvetli lodos etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın yarın saat 05.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirilirken, İstanbul Valiliği'nden kritik açıklama geldi.

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HABERİN ÖZETİ İstanbul'da fırtına alarmı! 12 noktaya giriş yasaklandı: Valilikten kritik uyarı geldi Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısı sonrası İstanbul'da etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşım seferleri iptal edildi ve bazı parklar ziyarete kapatıldı. Fırtına 13 Kasım saat 02.00'de başladı ve 14 Kasım saat 05.00'e kadar sürmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle 12 park, koru ve yeşil alan ziyarete kapatıldı. TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu. Şiddetli lodos nedeniyle Şehir Hatları'nın çok sayıda vapur seferi iptal edildi. Bazı deniz otobüsü seferleri de fırtına nedeniyle aksadı.

ALINAN TEDBİRLER DUYURULDU

İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri ve kent genelinde yaşanan gelişmeleri tek tek duyurdu. Vatandaşlara peş peşe kritik uyarılar geldi.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Valilikten yapılan açıklamaya göre, fırtınanın başladığı saatlerden itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi.

13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı.

İlgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiği bildirildi.

İSTANBUL'DA 12 PARK VE KORU ZİYARETE KAPATILDI

Şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'daki 12 park, koru ve yeşil alan geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.

Ziyarete kapatılan alanlar şöyle:

Emirgan Korusu

Yıldız Korusu

Gülhane Korusu

Küçük Çamlıca Korusu

Büyük Çamlıca Korusu

Fethi Paşa Korusu

Hidiv Kasrı Korusu

Beykoz Korusu

Büyükdere Atatürk Fidanlığı

Atatürk Kent Ormanı

Florya Atatürk Kent Ormanı

Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı

TELEFERİK SEFERLERİ DE DURDURULDU

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.

VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şiddetli lodos nedeniyle Şehir Hatları'nın çok sayıda seferi iptal edildi.

İptal edilen hatlar arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Bostancı-Adalar Ring ve Uzun Boğaz Turu da bulunuyor.

Ayrıca Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarında da seferler iptal edildi.

Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları da iptal kapsamına alındı.

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring ve Aşiyan-Üsküdar hatlarının ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek üzerinden alternatif güzergâhlarda hizmet vereceği açıklandı.

DENİZ OTOBÜSLERİ

Fırtına nedeniyle deniz otobüsü ulaşımında da aksamalar yaşandı.

Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DEVAM EDİYOR

İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiğini bildirdi.

VALİLİKTEN UYARI GELDİ

Valilik, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisini sürdüreceği süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

Özellikle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve tehlike oluşturabilecek parçaların düşmesi riskine karşı uyarıda bulunulurken, vatandaşlardan yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.