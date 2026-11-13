İstanbul'da fırtına alarmı! 12 noktaya giriş yasaklandı: Valilikten kritik uyarı geldi

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UYGULAMALAR
İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un peş peşe yaptığı uyarıların ardından gece saatlerinde İstanbul'da kuvvetli lodos etkisini göstermeye başladı. Fırtınanın yarın saat 05.00'e kadar etkili olmasının beklendiği bildirilirken, İstanbul Valiliği'nden kritik açıklama geldi.
İstanbul Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle alınan tedbirleri ve kent genelinde yaşanan gelişmeleri tek tek duyurdu. Vatandaşlara peş peşe kritik uyarılar geldi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, fırtınanın başladığı saatlerden itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında görevli 23 afet grubu, 39 kaymakamlık ve ilgili kurumlar bilgilendirildi.
13 Kasım saat 13.00 itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne çatı uçması, ağaç devrilmesi ve tehlike oluşturan parçalar nedeniyle toplam 74 ihbar ulaştı.
İlgili kurumların ihbarların tamamına müdahale ettiği bildirildi.
Şiddetli rüzgâr nedeniyle ağaç ve dal devrilmesi riskine karşı İstanbul'daki 12 park, koru ve yeşil alan geçici olarak ziyaretçi girişine kapatıldı.
Ziyarete kapatılan alanlar şöyle:
Emirgan Korusu
Yıldız Korusu
Gülhane Korusu
Küçük Çamlıca Korusu
Büyük Çamlıca Korusu
Fethi Paşa Korusu
Hidiv Kasrı Korusu
Beykoz Korusu
Büyükdere Atatürk Fidanlığı
Atatürk Kent Ormanı
Florya Atatürk Kent Ormanı
Büyükçekmece Doğal Yaşam Parkı
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Kasım saat 08.00 itibarıyla TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler durduruldu.
Şiddetli lodos nedeniyle Şehir Hatları'nın çok sayıda seferi iptal edildi.
İptal edilen hatlar arasında Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş, Kadıköy-Kabataş, Kabataş-Kadıköy-Adalar, Bostancı-Adalar Ring ve Uzun Boğaz Turu da bulunuyor.
Ayrıca Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Sarıyer-Beykoz, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy ve Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hatlarında da seferler iptal edildi.
Eminönü-Rumeli Kavağı hattının Beşiktaş ve Ortaköy uğramaları da iptal kapsamına alındı.
Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu Ring ve Aşiyan-Üsküdar hatlarının ise ikinci bir duyuruya kadar Bebek üzerinden alternatif güzergâhlarda hizmet vereceği açıklandı.
Fırtına nedeniyle deniz otobüsü ulaşımında da aksamalar yaşandı.
Kadıköy-Yenikapı-Bandırma hattının 11.30, Yalova-Yenikapı-Yalova hattının 11.45 karşılıklı seferleri, Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy hattının 11.45 ve 12.30 karşılıklı seferleri ile Bandırma-Yenikapı-Kadıköy hattının 15.30 seferi iptal edildi.
İstanbul Valiliği, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlı olağan uçuşların devam ettiğini bildirdi.
Valilik, kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın etkisini sürdüreceği süre boyunca vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
Özellikle ağaç devrilmesi, çatı uçması ve tehlike oluşturabilecek parçaların düşmesi riskine karşı uyarıda bulunulurken, vatandaşlardan yetkili kurumların açıklamalarını takip etmeleri istendi.