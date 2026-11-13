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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:05

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

A Milli Futbol Takımımızın Belçika’ya karşı verdiği mücadelede mağlubiyete engel olamayan Arda Güler, attığı muhteşem frikik golüyle İspanyol basınını adeta şoke etti. Yıldız futbolcunun serbest vuruştan attığı golü dünya genelinde gündem olurken, İspanyol medyası şimdiden o ödülü işaret etti. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 12:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 12:05

1. Grup beşinci maçında A Milli Takımımız, sahasında ’ya 2-1 mağlup oldu. Millilerimizin sahada mağlup ayrılması can sıkarken, ’in kaydettiği gol dünya futbol gündemine damga vurdu. 

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

Müsabakanın 20. dakikasında ceza sahası yayının gerisinden kusursuz bir serbest vuruşa imza atan ’in gururumuz olan genç yeteneği, topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu. Bu olağanüstü an, İspanyol basınında geniş yankı uyandırırken; önde gelen spor yayın organları Arda Güler’in performansını ve attığı tarihi golü manşetlerine taşıdı.

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

İSPANYOL BASININDAN ARDA GÜLER’E ÖVGÜ YAĞMURU

Real Madrid formasıyla yakaladığı kusursuz form grafiğini milli takıma da taşıyan Arda Güler için İspanyol medyasında yer alan dikkat çeken değerlendirmeler şöyle:

MARCA: 

"İzmir’de dakikalar 20’yi gösterdiğinde Arda Güler, Türk taraftarları coşkuya boğdu. Kaleci Lammens’in kurtarma şansının olmadığı bu vuruş, akıllara Messi’nin 2018-19 Şampiyonlar Ligi sezonunda Liverpool’a karşı attığı o muhteşem golü getirdi. Güler şu sıralar kusursuz bir form grafiği yakaladı."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

MUNDO DEPORTİVO: 

"Arda Güler bir dahi! Vuruşun yapıldığı nokta, vuruşun estetiği ve topun ağlara gidiş şekli; Leo Messi’nin Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Liverpool’a karşı attığı o ikonik frikik golünün bir benzeriydi."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

AS VE SPORT: 

"Arda Güler’in sahadaki varlığı ve doğrudan serbest vuruştan çıkardığı şaheser tek kelimeyle olağanüstüydü. Lammens’in uzanması imkansızdı. Ancak olağanüstü bir performans sergileyen genç yıldız, takımının mağlubiyetini önlemeye tek başına yetemedi."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

20MİNUTOS VE CADENA SER: 

"Türk sihirbaz, maçın henüz başlarında kaydettiği bu sanat eseri niteliğindeki golle tüm stadyumu ayağa kaldırdı. Real Madrid'de muazzam bir yükseliş yaşayan oyuncu, milli takım formasıyla da kalitesini konuşturdu."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

OKDİARİO: 

"Arda Güler, 25 metrenin üzerinden adeta Beckham tarzını anımsatan bir frikik golüne imza attı. Sol ayağıyla yaptığı sert vuruş kalben tescilli bir şaheserdi."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi

NTN24: 

"Gelecekteki Puskas Ödülü adayı mı? Kırmızı beyazlı ekip sahadan mağlup ayrılsa da, Güler’in attığı muhteşem gol şimdiden Puskas Ödülü adayları arasında gösterilmeye başlandı."

Arda Güler'in golü İspanya'yı ayağa kaldırdı! Messi'yle karşılaştırıldı, o ödül işaret edildi
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#İspanyol Basını
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#Uefa Uluslar A Ligi
#Spor
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