Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman sosyal medyanın gündemine gelen Beren Gökyıldız, bu kez kariyerindeki yeni gelişmeyle dikkatleri üzerine çekti. Kocamın Ailesi, Anne ve Bizim Hikaye gibi yapımlarla hafızalara kazınan genç oyuncunun yeni filmde üstleneceği rol de merak uyandırdı.

BEREN GÖKYILDIZ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Otro Pictures'ın üstlendiği “Deniz Kızı Marmara” filminde Beren Gökyıldız, kasabanın varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Ayça karakterine hayat verecek.

Filmde, özgürlüğüne düşkün deniz kızı Marmara'nın kaçarak Mersin kıyılarına ulaşması konu edilecek. Marmara'nın, Yaz ve Güz ile kurduğu dostluk sayesinde insan yaşamını keşfetmesi ve yeni bir dünyayla tanışması izleyiciye aktarılacak.

ÇOCUK YILDIZDAN GENÇ OYUNCUYA

Oyunculuk serüvenine henüz 5 yaşındayken Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, ardından Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor ve Çocukluk gibi pek çok projede rol aldı.

Küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında yer alan Gökyıldız, başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen yılların ardından genç oyuncunun yeniden bir projeyle izleyici karşısına çıkacak olması hayranlarını heyecanlandırdı.

SON GÖRÜNTÜLERİNE YORUM YAĞDI

Yeni film haberiyle yeniden gündeme gelen Beren Gökyıldız'ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Genç oyuncunun son fotoğraflarını gören takipçileri, yıllar içindeki değişimini yorumlamadan geçemedi.

Gökyıldız'ın paylaşımlarına yapılan yorumlarda, 'Çok değişmiş' ve 'Gözümüzün önünde büyüdü' ifadeleri öne çıktı. Genç oyuncunun yeni projesi kadar son görüntüsü de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

