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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:11

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

Bir dönemin en sevilen çocuk oyuncularından Beren Gökyıldız, uzun bir aranın ardından yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Henüz 5 yaşındayken oyunculuk kariyerine adım atan ve rol aldığı dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç oyuncunun yeni adresi belli oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan Gökyıldız, “Deniz Kızı Marmara” adlı filmde rol almak için anlaşmaya vardı.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:11
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:11

Yıllar içindeki değişimiyle zaman zaman sosyal medyanın gündemine gelen Beren Gökyıldız, bu kez kariyerindeki yeni gelişmeyle dikkatleri üzerine çekti. Kocamın Ailesi, Anne ve Bizim Hikaye gibi yapımlarla hafızalara kazınan genç oyuncunun yeni filmde üstleneceği rol de merak uyandırdı.

BEREN GÖKYILDIZ EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapımcılığını Otro Pictures'ın üstlendiği “Deniz Kızı Marmara” filminde Beren Gökyıldız, kasabanın varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Ayça karakterine hayat verecek.

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

Filmde, özgürlüğüne düşkün deniz kızı Marmara'nın kaçarak kıyılarına ulaşması konu edilecek. Marmara'nın, Yaz ve Güz ile kurduğu dostluk sayesinde insan yaşamını keşfetmesi ve yeni bir dünyayla tanışması izleyiciye aktarılacak.

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

ÇOCUK YILDIZDAN GENÇ OYUNCUYA

Oyunculuk serüvenine henüz 5 yaşındayken Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, ardından Anne, Bizim Hikaye, Kızım, Mucize Doktor ve Çocukluk gibi pek çok projede rol aldı.

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

Küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranlarında yer alan Gökyıldız, başarılı performanslarıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştı. Aradan geçen yılların ardından genç oyuncunun yeniden bir projeyle izleyici karşısına çıkacak olması hayranlarını heyecanlandırdı.

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

SON GÖRÜNTÜLERİNE YORUM YAĞDI

Yeni film haberiyle yeniden gündeme gelen Beren Gökyıldız'ın sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti. Genç oyuncunun son fotoğraflarını gören takipçileri, yıllar içindeki değişimini yorumlamadan geçemedi.

Anne dizisinin küçük yıldızı Beren Gökyıldız ekranlara geri dönüyor! Yeni projesi ve son görüntüsü gündem oldu

Gökyıldız'ın paylaşımlarına yapılan yorumlarda, 'Çok değişmiş' ve 'Gözümüzün önünde büyüdü' ifadeleri öne çıktı. Genç oyuncunun yeni projesi kadar son görüntüsü de sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.
 

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#Kocamın Ailesi
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