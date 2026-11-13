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 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
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GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:02
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GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:13

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde elinde silah ve bayrakla aracının üzerine çıkan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Uzun süren ikna çabaları sonucu aracın üzerinden indirilen şahıs, emniyetteki ilk ifadeleri ortaya çıktı. Şahsın elinde tuttuğu not kağıdına da ulaşıldı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 14:02
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 14:13

'da üzerinde bir şahıs, elinde silah ve bayraklarla eylem yaptı. 

HABERİN ÖZETİ

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

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İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde elinde silah ve bayraklarla eylem yapan Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı.
Şahıs, köprüyü kilitlemesinin ardından ikna edilerek indirildi.
Şüphelinin ilk ifadesinde daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının vefatından dolayı ona gitmek istediğini söylediği belirtildi.
Eylemcinin elindeki notta "psikolojik hasta rapor ve ilaç (Hemen acil getirin) 2350 TL para" yazdığı görüldü.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

Köprüyü kilitleyen şüpheli bir süre sonra ikna edilerek aracının üzerinden indirildi. uyruklu eylemci, gözaltına alınarak merkezine götürüldü.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

EMNİYETTEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli ilk ifadesinde; daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının vefat etmesinden dolayı babasına gitmek istediğini söyledi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

İLAÇ VE PARA İSTEDİ

Öte yandan şahsın elinde tuttuğu not kağıdına da ulaşıldı. Kağıtta, "Benim psikolojik hasta rapor ve ilaç (Hemen acil getirin) 2350 TL para" yazdığı görüldü.

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