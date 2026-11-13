İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir şahıs, elinde silah ve bayraklarla eylem yaptı.

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HABERİN ÖZETİ 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde elinde silah ve bayraklarla eylem yapan Pakistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Şahıs, köprüyü kilitlemesinin ardından ikna edilerek indirildi. Şüphelinin ilk ifadesinde daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının vefatından dolayı ona gitmek istediğini söylediği belirtildi. Eylemcinin elindeki notta "psikolojik hasta rapor ve ilaç (Hemen acil getirin) 2350 TL para" yazdığı görüldü.

Köprüyü kilitleyen şüpheli bir süre sonra ikna edilerek aracının üzerinden indirildi. Pakistan uyruklu eylemci, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

EMNİYETTEKİ İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli ilk ifadesinde; daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının vefat etmesinden dolayı babasına gitmek istediğini söyledi.

İLAÇ VE PARA İSTEDİ

Öte yandan şahsın elinde tuttuğu not kağıdına da ulaşıldı. Kağıtta, "Benim psikolojik hasta rapor ve ilaç (Hemen acil getirin) 2350 TL para" yazdığı görüldü.