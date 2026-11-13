15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kilitleyen şüphelinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Para ve ilaç detayı dikkat çekti

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde bir şahıs, elinde silah ve bayraklarla eylem yaptı.
Köprüyü kilitleyen şüpheli bir süre sonra ikna edilerek aracının üzerinden indirildi. Pakistan uyruklu eylemci, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
Şüpheli hakkında yeni detaylara ulaşıldı. Şüpheli ilk ifadesinde; daha önce 2 defa intihar girişiminde bulunduğunu ve babasının vefat etmesinden dolayı babasına gitmek istediğini söyledi.
Öte yandan şahsın elinde tuttuğu not kağıdına da ulaşıldı. Kağıtta, "Benim psikolojik hasta rapor ve ilaç (Hemen acil getirin) 2350 TL para" yazdığı görüldü.