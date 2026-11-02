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Dünya
Avatar
Editor
 | Onur Kaya
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 04:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 04:13

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı

Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir gemi şüpheli bir saldırıya uğradı. Olaya ilişkin açıklama yapan İran Devrim Muhafızları Ordusu, boğazdan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini duyurdu.

Avatar
Editor
 Onur Kaya
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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
02.11.2026
saat ikonu 04:13
|
GÜNCELLEME:
02.11.2026
saat ikonu 04:13

Stratejik ve ekonomik açıdan dünyanın en kritik su yollarından biri olarak görülen ’nda seyir güvenliği endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı

Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz Boğazı'nda bir geminin saldırıya uğradığı bildirilirken, İran Devrim Muhafızları Ordusu ise yasaklı rotadan geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin mayına çarparak infilak ettiğini duyurdu.
Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), acil durum çağrısı yapan bir geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğunu açıkladı.
UKMTO olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirerek bölgedeki gemilere dikkatli olmaları çağrısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, yasaklı rotadan izinsiz geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu.
İran, gemilerden birinin "süper tanker" olduğunu ve patlamanın ardından yangın çıktığını aktardı.
Açıklamada, navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatan tankerlerin yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirdikleri belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 29 saniyeye düşürüldü.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı’nda seyreden bir geminin şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi.

ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPAN GEMİ VURULDU

Bölgedeki bir ticari gemi kaptanının başka bir gemi tarafından "VHF Kanal 16" frekansı üzerinden yapılan acil durum (Mayday) çağrısını UKMTO'ya ilettiği belirtilirken, çağrıyı yapan geminin bilinmeyen bir mühimmat tarafından vurulduğu aktarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedilirken, UKMTO bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve her türlü şüpheli durum hakkında bildirimde bulunma çağrısı yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere saldırı

İRAN: 2 TANKER MAYINA ÇARPARAK İNFİLAK ETTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki seyir güvenliğine ilişkin endişe verici bir açıklama geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, DMO Deniz Kuvvetleri Halkla İlişkiler Birimi Hürmüz Boğazı’nı yasaklı rotadan izinsiz bir şekilde geçmeye çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini duyurdu.

Söz konusu gemilerden birinin "süper tanker" olduğu ve patlamanın ardından bu gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu tankerler navigasyon ve tanımlama sistemlerini kapatmış ve ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki yasadışı güzergâhtan gizlice geçmeyi amaçlamışlardır. Ancak, yaşananların ardından hareket kabiliyetlerini yitirmişlerdir."

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ETİKETLER
#hürmüz boğazı
#iran devrim muhafızları ordusu
#Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı
#Vhf Kanal 16
#Mayday
#Dünya
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