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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:52

Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti

ABD ile İran geriliminin barış anlaşmasıyla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı merak edilirken İranlı yetkili Erdestani, müzakerelerin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanı Arakçi ise Katar'da görüşmelerin sürdüğünü ancak kesin bir sonuca ulaşılamadığını belirtti.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
01.11.2026
saat ikonu 21:41
|
GÜNCELLEME:
01.11.2026
saat ikonu 21:52

İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, İran basınına yansıyan haberlere göre ABD ile müzakere olasılığı hakkında konuştu.

HABERİN ÖZETİ

Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti

Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.
İranlı yetkililer, ABD ile müzakere ihtimali, Katar arabuluculuğunda Doha'da yürütülen görüşmeler ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran Meclisi Güvenlik Komisyonu üyesi Ahmed Behşayeş Erdestani, mevcut koşullarda müzakerenin tek yol olduğunu belirterek İran ile ABD arasında Katar veya Türkiye'de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu ifade etti.
Erdestani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusunun, uluslararası alanda İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimi oluşturduğunu söyledi.
İran ve Katar heyetleri arasında ABD ile savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamındaki görüşmelerin üçüncü gününde Doha'da devam ettiği bildirildi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, istişarelerin sürdüğünü ancak henüz kesin bir sonuca ulaşılmadığını ve bu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere planı bulunmadığını belirtti.
Arakçi, İran'ın ABD tarafına daha önce sunduğu 7 şart konusundaki tutumunu koruduğunu ve Washington'dan gelecek karşılığı beklediğini kaydetti.
Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulanma süresinin Katarlı arabulucularla yapılan görüşmelerde 2 güne indirilmesinin kararlaştırıldığı bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 43 saniyeye düşürüldü.

"TÜRKİYE VEYA KATAR'DA MÜZAKERE OLABİLİR"

Mevcut koşullarda müzakerelerin tek yol olduğunu ve bütün savaşların müzakere ile sona ermesi gerektiğini belirten Erdestani, "Ne savaş ne de müzakere durumuna son vermeliyiz." diyerek İran ile ABD arasında veya Türkiye’de doğrudan müzakerenin ihtimal dahilinde olduğunu dile getirdi.

Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti

Erdestani ayrıca, zaman zaman İran kamuoyunda tartışılan Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) ayrılma konusuna ilişkin, "Bu mesele uluslararası arenada İran'ın nükleer silah üretmeye yöneldiği izlenimini meydana getiriyor." dedi.

DOHA'DAKİ GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

İranlı bir yetkili, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da İran ve Katar heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin üçüncü gününde devam ettiğini bildirdi. 

ARAKÇİ: KESİN BİR SONUCA ULAŞMADIK

İran Dışişleri Bakanı , heyetin Katar'daki temaslarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran devlet haber ajansı IRNA'ya göre İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi toplantısında milletvekillerine açıklama yapan Arakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durum ve uluslararası su yolunun yeniden güvenli şekilde ulaşıma açılmasına yönelik yürütülen çalışmalara değindi. 

Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti

Katar arabuluculuğunda sürdürülen görüşmelerin devam ettiğini belirten Arakçi, ABD'nin İran tarafından sunulan teklife cevap vermesi gerektiğini vurguladı. Arakçi, "İstişareler devam ediyor ancak henüz kesin bir sonuca ulaşmış değiliz. Süreç, karşı tarafın sorularımıza vereceği cevaba bağlı. Söz konusu ziyaret kapsamında ABD tarafıyla müzakere etmeye yönelik herhangi bir plan bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

"TAHRAN, ABD'NİN KARŞILIĞINI BEKLİYOR"

İranlı bakan, "İran, eş zamanlı olarak hem savunmaya hem de diplomasiye hazır olmayı sürdürüyor. ABD'nin hangi yolu tercih edeceği ise kendi rasyonel tutumuna bağlı" dedi.

İran'ın daha önce ABD tarafına sunduğu 7 şart konusundaki tutumunu kararlı bir şekilde koruduğunun altını çizen Arakçi, Tahran yönetiminin Washington'dan gelecek karşılığı beklediğini kaydetti.

Arakçi Doha'daki görüşmelerdeki son durumu açıkladı! Erdestani müzakere için Türkiye'yi işaret etti

İran'dan dün yapılan açıklamada, Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmelerde Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin İran teklifinin uygulanma süresinin 2 güne indirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

 

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ETİKETLER
#katar
#Abbas Arakçi
#İran Meclisi
#Ahmed Behşayeş Erdestani
#Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması
#Dünya
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