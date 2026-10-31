Arakçi ABD ile müzakere şartını açıklayıp uyardı: Savaş ihtimalini yok saymıyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD-İran savaşında arabuluculuk sürecine ilişkin Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna röportaj verdi. Arakçi röportajda, mevcut aşamada ABD'li yetkililerle herhangi bir görüşme gerçekleştirilmesinin planlanmadığını belirterek, Katar ve Pakistanlı arabulucuların İran'ın şartları doğrultusunda istişarelerini sürdürdüğünü bildirdi.

Arakçi, ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in taraflar arasındaki müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik mektubunu aldıklarını, mektubun dikkatli bir şekilde incelendiğini ve konunun üst düzey görüşmelerde ele alındığını kaydetti.

"ABD'NİN UZLAŞI ÇABALARI OLUMLU BİR ADIM"

ABD tarafının daha geniş kapsamlı diyalog ve uzlaşıya yönelik çabalarını olumlu bir adım olarak değerlendiren Arakçi, Washington yönetiminin Vance aracılığıyla ilettiği mesajla mevcut anlaşmazlıkları daha da derinleştirmeyi amaçlaması halinde bunun ABD'nin "önceki hatalarına ekleyeceği yeni bir hata olacağını" söyledi. Arakçi, ABD'nin İran'ın şartlarını kabul etmesi halinde müzakerelerin doğrudan mı yoksa dolaylı mı yürütüleceğine karar verileceğini söyledi.

"UAEA İLE İŞ BİRLİĞİNİN NORMALE DÖNMESİ İÇİN ÖNEMLİ MESAFE KAT EDİLMELİ"

İran'ın nükleer programı ve uranyum stoklarına ilişkin anlaşmazlıklara da değinen Arakçi, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin normale dönmesi için hala önemli bir mesafe kat edilmesi gerekiyor. İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'nın (NPT) bir üyesidir ve anlaşma çerçevesindeki yükümlülüklerine bağlı kalmaktadır" dedi.

" SAVAŞ İHTİMALİNİ DIŞLAMIYORUZ"

İran'ın savunma kapasitesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Arakçi, "Savunma kapasitemizi güncelledik, zayıflıklarımızı giderdik ve yeni silah testleri gerçekleştirdik. İran Silahlı Kuvvetleri en üst seviyede hazır halde bulunmaktadır. Savaş çıkması ihtimalini dışlamıyoruz ve her türlü senaryoya karşı hazırlıklıyız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Lübnan dahil bütün cephelerdeki saldırıların sonlandırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASIYLA İLGİLİ TEKLİFİN UYGULAMA SÜRESİ 2 GÜNE İNDİRİLDİ"

Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığına güvenli şekilde yeniden açılmasına ilişkin de konuşan Arakçi, "Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını, İran ve Umman tarafından belirlenen bir denizcilik güzergahının kabul edilmesi ve diğer güzergahların kapatılması şartına bağlıyoruz" açıklamasında bulundu.

Arakçi ayrıca, Katarlı arabulucularla yürütülen görüşmeler sonucunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma teklifinin uygulanması için öngörülen sürenin 2 güne indirildiğini bildirdi. Katar tarafının uygulama süresinin 5 güne indirilmesini önerdiğini aktaran Arakçi, "Bu aşamada, uygulama süresini 2 güne düşüren bir teklif üzerinde uzlaştık. Şartlarımız arasında İslamabad Mutabakatı'nın ardından uygulanan yaptırımların kaldırılması ve ABD güçlerinin bölgedeki varlığının azaltılması bulunuyor. Petrol muafiyetlerinin yeniden yürürlüğe konulmasını ve Katar'da tutulanlar da dahil olmak üzere dondurulmuş tüm varlıklarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.