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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:39

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

Baba olmak için gün sayan ünlü şarkıcı Ufuk Beydemir, beklenmedik bir gelişmeyle gündeme geldi. Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile bebek heyecanı yaşayan Beydemir, doğumun planlanandan önce başladığını duyurdu. Hastaneye yetişebilmek için apar topar Hollanda'ya gitmek üzere yola çıkan ünlü müzisyen, takipçilerinden dua istedi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 14:39
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 14:39

Yaşanan gelişme nedeniyle 18'inde gerçekleştirilmesi planlanan konserini de ertelemek zorunda kalan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bilgilendirdi. İlk kez baba olmaya hazırlanan şarkıcının paylaşımı, hayranları arasında merak ve endişe uyandırdı.

UFUK BEYDEMİR'DEN KORKUTAN HABER 

, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğumun beklenenden erken başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için 'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum"
Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, sevenleri de aileden gelecek güzel haberi beklemeye başladı.

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

KIZ BABASI OLACAĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

"Ay Tenli Kadın", "Sevda Gibi" ve "Hiç" gibi şarkılarıyla tanınan Ufuk Beydemir'in baba olacağı haberi ilk kez ağustos ayında gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen, bebeğinin ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak baba olacağını sevenlerine müjdelemişti.

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

Beydemir, daha sonraki paylaşımında ise havalimanından çektiği bir fotoğrafa "Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı" notunu eklemişti. Böylece kız çocuğu sahibi olacağını da takipçileriyle paylaşmıştı.

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

KIZININ ODASINI HAZIRLAMAYA BAŞLAMIŞTI

Baba olacağı günü heyecanla bekleyen Ufuk Beydemir, minik kızı için hazırlıklara da başlamıştı. Sosyal medya hesabından kızının odasını düzenlediği anları paylaşan şarkıcı, babalık heyecanını takipçilerine yansıtmıştı.

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ 2025'TE SONA ERMİŞTİ

Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu ile İtalya'nın başkenti 'da evlenmişti. Ancak çiftin evliliği uzun soluklu olmamış ve ikili 2025 yılında boşanarak yollarını ayırmıştı.

Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

Bu ayrılığın ardından Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile yeni bir ilişkiye başlayan 34 yaşındaki müzisyen, şimdi ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Doğumun beklenenden erken başlamasıyla birlikte gözler, çiftten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.
 

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#ipek filiz yazıcı
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