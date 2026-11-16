Ufuk Beydemir'den korkutan haber! Doğum beklenenden erken başladı, soluğu Hollanda'da aldı

Yaşanan gelişme nedeniyle 18'inde gerçekleştirilmesi planlanan konserini de ertelemek zorunda kalan Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini bilgilendirdi. İlk kez baba olmaya hazırlanan şarkıcının paylaşımı, hayranları arasında merak ve endişe uyandırdı.

UFUK BEYDEMİR'DEN KORKUTAN HABER

Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada doğumun beklenenden erken başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bebeğimiz beklenenden çok erken dünyaya gelmek üzere ve hastaneye yetişmek için Hollanda'ya uçuyorum. Bu yüzden 18'inde yapmayı planladığımız konserimizi ertelemek zorundayız. Sizleri seviyorum, dualarınızı bekliyorum"

Ünlü şarkıcının bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekerken, sevenleri de aileden gelecek güzel haberi beklemeye başladı.

KIZ BABASI OLACAĞINI BÖYLE DUYURMUŞTU

"Ay Tenli Kadın", "Sevda Gibi" ve "Hiç" gibi şarkılarıyla tanınan Ufuk Beydemir'in baba olacağı haberi ilk kez ağustos ayında gündeme gelmişti. Ünlü müzisyen, bebeğinin ultrason görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşarak baba olacağını sevenlerine müjdelemişti.

Beydemir, daha sonraki paylaşımında ise havalimanından çektiği bir fotoğrafa "Kızımı görmeye gidiyorum. Evet, kızımı" notunu eklemişti. Böylece kız çocuğu sahibi olacağını da takipçileriyle paylaşmıştı.

KIZININ ODASINI HAZIRLAMAYA BAŞLAMIŞTI

Baba olacağı günü heyecanla bekleyen Ufuk Beydemir, minik kızı için hazırlıklara da başlamıştı. Sosyal medya hesabından kızının odasını düzenlediği anları paylaşan şarkıcı, babalık heyecanını takipçilerine yansıtmıştı.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ 2025'TE SONA ERMİŞTİ

Ufuk Beydemir, 2022 yılında oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlenmişti. Ancak çiftin evliliği uzun soluklu olmamış ve ikili 2025 yılında boşanarak yollarını ayırmıştı.

Bu ayrılığın ardından Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs ile yeni bir ilişkiye başlayan 34 yaşındaki müzisyen, şimdi ilk kez baba olmanın heyecanını yaşıyor. Doğumun beklenenden erken başlamasıyla birlikte gözler, çiftten gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

