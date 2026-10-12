Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:03

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Baba olmaya hazırlanan şarkıcı Ufuk Beydemir’in sevgilisi ortaya çıktı! Beydemir, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile aşk yaşadığını ilk kez paylaştı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
12.10.2026
saat ikonu 12:03
|
GÜNCELLEME:
12.10.2026
saat ikonu 12:03

Şarkıcı ’in baba olmaya hazırlandığı haberiyle gündeme gelmişti. Ancak ünlü şarkıcının bebeğinin annesinin kim olduğu merak ediliyordu. Beydemir, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak bu merakı giderdi. Ünlü şarkıcının sevgilisinin, sahne adı Kovacs olan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Şarkıcı Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olmaya hazırlandığı bebeğinin annesinin sahne adı Kovacs olan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğunu açıkladı.
Ufuk Beydemir, sevgilisi Sharon Kovacs ile çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaşarak ilişkilerini ilk kez duyurdu.
Sharon Kovacs da sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak bebek haberini "Surprise" notuyla duyurdu.
Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında Roma'da evlenmiş ve çift 20 Ekim 2025'te boşandıklarını açıklamıştı.
Beydemir, Ağustos 2026'da ultrason görüntüsü paylaşarak ilk kez baba olacağını duyurmuş ancak o dönemde bebeğin annesinin kim olduğunu açıklamamıştı.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.

UFUK BEYDEMİR, SEVGİLİSİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Baba olmaya hazırlandığı haberiyle aylar önce dikkat çeken ünlü şarkıcı, bebeğinin annesini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Beydemir’in birlikte olduğu ismin, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu ortaya çıktı.  Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayımlayan Beydemir, paylaşımına esprili bir not da ekledi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımıyla birlikte, bir süredir merak edilen sevgilisinin kimliği de açıklığa kavuştu. Müzik dünyasının iki farklı isminden gelen bu paylaşım, çiftin ilişkisini ilk kez bu kadar net biçimde gözler önüne serdi. 

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Beydemir’in paylaşımında kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak tutmanın eğlenceli olduğunu belirterek birkaç ay içinde birinin bu gizliliği bozduğunu esprili bir dille anlattı. Paylaşımında sevgilisi Sharon Kovacs’ı da etiketleyen Beydemir, böylece birlikte olduğu ismi takipçileriyle tanıştırmış oldu. 

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

UFUK BEYDEMİR BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ufuk Beydemir, bir süre önce sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak baba olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, o dönemde bebeğinin annesinin kim olduğunu açıklamamıştı. Beydemir’in sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte merak edilen isim de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile aşk yaşadığı anlaşıldı.

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Öte yandan Sharon Kovacs da kendi sosyal medya hesabından ultrason görüntüsünü paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Surprise” notunu ekleyerek bebek haberini duyurdu. Kovacs’ın paylaşımı, çiftin bebek heyecanını bir kez daha gündeme getirirken takipçilerinin de dikkatini çekti.

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Ufuk Beydemir, oyuncu ile 2022 yılında İtalya’nın başkenti ’da evlenmişti. Bir süre mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen çift, 2025 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İkili, 20 Ekim 2025’te yaptıkları ortak açıklamada bir hafta önce resmen boşandıklarını duyurdu. Açıklamalarında, dört yılı aşkın birlikteliklerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını belirten çift, ayrılık sürecine ilişkin hassasiyet gösterilmesini istedi. 

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Boşanmanın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Ufuk Beydemir, Ağustos 2026’da sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşımla ilk kez baba olacağını duyuran şarkıcı, takipçileriyle sevincini paylaştı. Ancak Beydemir, o dönemde bebeğinin annesinin kim olduğunu açıklamadı. Sevgilisinin kimliği ise ünlü şarkıcının birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmasıyla ortaya çıktı. 

Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı

Ufuk Beydemir’in sevgilisiyle yaptığı paylaşım, hem özel hayatındaki yeni dönemi hem de baba olma heyecanını gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının Sharon Kovacs ile ilişkisini ilk kez paylaşması, aylardır merak edilen soruyu da yanıtlamış oldu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Beydemir’den eski eşi İpek Filiz Yazıcı’nın yeni sevgilisiyle paylaşımına imalı gönderme! Çok konuşulacak yorum
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!
ETİKETLER
#ipek filiz yazıcı
#Ufuk Beydemir
#Hollanda
#Roma
#Sharon Kovacs
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.