Şarkıcı Ufuk Beydemir’in baba olmaya hazırlandığı haberiyle gündeme gelmişti. Ancak ünlü şarkıcının bebeğinin annesinin kim olduğu merak ediliyordu. Beydemir, sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak bu merakı giderdi. Ünlü şarkıcının sevgilisinin, sahne adı Kovacs olan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu ortaya çıktı.

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HABERİN ÖZETİ Baba olacağını duyurmuştu! Ufuk Beydemir’in sevgilisi ilk kez ortaya çıktı Şarkıcı Ufuk Beydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla baba olmaya hazırlandığı bebeğinin annesinin sahne adı Kovacs olan Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğunu açıkladı. Ufuk Beydemir, sevgilisi Sharon Kovacs ile çekilen fotoğrafını esprili bir notla paylaşarak ilişkilerini ilk kez duyurdu. Sharon Kovacs da sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak bebek haberini "Surprise" notuyla duyurdu. Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında Roma'da evlenmiş ve çift 20 Ekim 2025'te boşandıklarını açıklamıştı. Beydemir, Ağustos 2026'da ultrason görüntüsü paylaşarak ilk kez baba olacağını duyurmuş ancak o dönemde bebeğin annesinin kim olduğunu açıklamamıştı.

UFUK BEYDEMİR, SEVGİLİSİNİ İLK KEZ PAYLAŞTI

Baba olmaya hazırlandığı haberiyle aylar önce dikkat çeken ünlü şarkıcı, bebeğinin annesini ilk kez takipçileriyle paylaştı. Beydemir’in birlikte olduğu ismin, Hollandalı şarkıcı Sharon Kovacs olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını yayımlayan Beydemir, paylaşımına esprili bir not da ekledi. Ünlü şarkıcının bu paylaşımıyla birlikte, bir süredir merak edilen sevgilisinin kimliği de açıklığa kavuştu. Müzik dünyasının iki farklı isminden gelen bu paylaşım, çiftin ilişkisini ilk kez bu kadar net biçimde gözler önüne serdi.

Beydemir’in paylaşımında kullandığı ifadeler de dikkat çekti. Ünlü şarkıcı, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak tutmanın eğlenceli olduğunu belirterek birkaç ay içinde birinin bu gizliliği bozduğunu esprili bir dille anlattı. Paylaşımında sevgilisi Sharon Kovacs’ı da etiketleyen Beydemir, böylece birlikte olduğu ismi takipçileriyle tanıştırmış oldu.

UFUK BEYDEMİR BABA OLMAYA HAZIRLANIYOR

Ufuk Beydemir, bir süre önce sosyal medya hesabından ultrason görüntüsü paylaşarak baba olmaya hazırlandığını duyurmuştu. Ancak ünlü şarkıcı, o dönemde bebeğinin annesinin kim olduğunu açıklamamıştı. Beydemir’in sevgilisiyle birlikte çekilen fotoğrafını paylaşmasıyla birlikte merak edilen isim de ortaya çıktı. Ünlü şarkıcının, Hollandalı meslektaşı Sharon Kovacs ile aşk yaşadığı anlaşıldı.

Öte yandan Sharon Kovacs da kendi sosyal medya hesabından ultrason görüntüsünü paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımına “Surprise” notunu ekleyerek bebek haberini duyurdu. Kovacs’ın paylaşımı, çiftin bebek heyecanını bir kez daha gündeme getirirken takipçilerinin de dikkatini çekti.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE EVLİLİĞİ SONA ERMİŞTİ

Ufuk Beydemir, oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile 2022 yılında İtalya’nın başkenti Roma’da evlenmişti. Bir süre mutlu birliktelikleriyle gündeme gelen çift, 2025 yılında evliliklerini sonlandırma kararı aldı. İkili, 20 Ekim 2025’te yaptıkları ortak açıklamada bir hafta önce resmen boşandıklarını duyurdu. Açıklamalarında, dört yılı aşkın birlikteliklerini karşılıklı sevgi ve saygıyla noktaladıklarını belirten çift, ayrılık sürecine ilişkin hassasiyet gösterilmesini istedi.

Boşanmanın ardından özel hayatıyla yeniden gündeme gelen Ufuk Beydemir, Ağustos 2026’da sosyal medya hesabından bebeğinin ultrason görüntüsünü paylaştı. Bu paylaşımla ilk kez baba olacağını duyuran şarkıcı, takipçileriyle sevincini paylaştı. Ancak Beydemir, o dönemde bebeğinin annesinin kim olduğunu açıklamadı. Sevgilisinin kimliği ise ünlü şarkıcının birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşmasıyla ortaya çıktı.

Ufuk Beydemir’in sevgilisiyle yaptığı paylaşım, hem özel hayatındaki yeni dönemi hem de baba olma heyecanını gözler önüne serdi. Ünlü şarkıcının Sharon Kovacs ile ilişkisini ilk kez paylaşması, aylardır merak edilen soruyu da yanıtlamış oldu.