Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!

Aşk 101 dizisiyle beğeni toplayan İpe Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında İtalya'da evlendi. Daha sonra İstanbul'da da düğün yapan çift 2025 yılında ayrılık kararı aldı. Daha önce neden ayrıldıklarına dair herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği video dikkatlerden kaçmadı.

İPEK FİLİZ YAZICI İLE UFUK BEYDEMİR ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir; "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" diyerek iddiaları doğruladı.

Ünlü çift herkesin yapacağı yorumlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…" dedi.

İPEK FİLİZ YAZICI'DAN İMALI PAYLAŞIM

İpek Filiz Yazıcı’nın, “Bir kez aldatan birinin tekrar aldatabileceğine inanıyorum” ifadelerinin yer aldığı bir reels videosunu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu detay sonrası çiftin boşanma nedenlerini yeniden merak konusu oldu.

İPEK FİLİZ YAZICI VE UFUK BEYDEMİR "BİZ ASLA BOŞANMAYACAĞIZ" DİYALOĞU TEKRAR GÜNDEM OLDU

Boşanma kararı alan ve hayranlarını şaşırtan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in yaklaşık 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu. ipek Filiz Yazıcı'nın "Bir daha evlenir misin?" sorusuna, Ufuk Beydemir, "Bu evlilik yürümediyse hiçbir evlilik yürümez" dedi. İpek Filiz Yazıcı ise "Yanlış cevap biz hiç boşanmayacağız" dedi.