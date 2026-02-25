Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!

İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir çifti, 2025 yılında 3 senelik evliliklerini bitirme kararı aldı. İki ünlü isim de konu hakkında sessizliklerini korurken, oyuncu İpek Filiz Yazıcı'nın aldatma temalı bir reels videosunu beğenmesi, takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 17:19
|
25.02.2026
25.02.2026
saat ikonu 17:51

Aşk 101 dizisiyle beğeni toplayan İpe Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022 yılında İtalya'da evlendi. Daha sonra İstanbul'da da düğün yapan çift 2025 yılında ayrılık kararı aldı. Daha önce neden ayrıldıklarına dair herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği video dikkatlerden kaçmadı.

HABERİN ÖZETİ

Aşk 101 dizisiyle tanınan İpek Filiz Yazıcı ve şarkıcı Ufuk Beydemir, 2022'deki evliliklerinin ardından 2025 yılında resmi olarak boşandıklarını ortak bir açıklamayla duyurdu.
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir çifti 2025 yılında resmi olarak boşandı.
Çift, ayrılığı ortak bir sosyal medya açıklamasıyla doğruladı ve hassasiyet istedi.
2022 yılında İtalya'da evlenmişlerdi.
İpek Filiz Yazıcı'nın "aldatanın tekrar aldatabileceği" yönündeki bir videoyu beğenmesi, boşanma nedeni spekülasyonlarına yol açtı.
Çiftin yaklaşık bir yıl önce "biz asla boşanmayacağız" dediği eski bir diyalog yeniden gündeme geldi.
İPEK FİLİZ YAZICI İLE UFUK BEYDEMİR ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklama yapan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir; "Bir süredir gelen sorular ve haberler üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru, geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık" diyerek iddiaları doğruladı.

Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!

Ünlü çift herkesin yapacağı yorumlara da dikkat etmesi gerektiğini belirtti ve "Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz. Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz. Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle…" dedi.

Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!

İPEK FİLİZ YAZICI'DAN İMALI PAYLAŞIM

İpek Filiz Yazıcı’nın, “Bir kez aldatan birinin tekrar aldatabileceğine inanıyorum” ifadelerinin yer aldığı bir reels videosunu beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Bu detay sonrası çiftin nedenlerini yeniden merak konusu oldu.

Ufuk Beydemir'den boşanan İpek Filiz Yazıcı'nın beğendiği imalı gönderi dikkat çekti!

İPEK FİLİZ YAZICI VE UFUK BEYDEMİR "BİZ ASLA BOŞANMAYACAĞIZ" DİYALOĞU TEKRAR GÜNDEM OLDU

Boşanma kararı alan ve hayranlarını şaşırtan İpek Filiz Yazıcı ile Ufuk Beydemir'in yaklaşık 1 yıl önce çektikleri video tekrar gündem oldu. ipek Filiz Yazıcı'nın "Bir daha evlenir misin?" sorusuna, Ufuk Beydemir, "Bu evlilik yürümediyse hiçbir evlilik yürümez" dedi. İpek Filiz Yazıcı ise "Yanlış cevap biz hiç boşanmayacağız" dedi.

ETİKETLER
#boşanma
#Aldatma Iddiası
#İpek Filiz Yazıcı
#Aşk 101
#Ufuk Beydemir
#Magazin
