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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:11
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:11

Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor! 5 yıllık kritik süreç: 58,8 milyon belge yenilenecek

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kimlik kartı ve ehliyet yenileme süreci yeni yıla günler kala gündeme geldi. Türkiye genelinde önümüzdeki 5 yılda yaklaşık 59 milyon kimlik kartı ve sürücü belgesinin geçerlilik süresi sona erecek. İçişleri Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, en fazla yenileme ihtiyacı 2029 yılında gerçekleşecek.

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Editor
 Özge Sönmez
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Kimlik ve sürücü belgelerinde süre doluyor! 5 yıllık kritik süreç: 58,8 milyon belge yenilenecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 13:11
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 13:11

Türkiye'de yeni tip kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmaya başlamasıyla birlikte milyonlarca vatandaş da araştırmalara başladı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, gelecek 5 yıllık dönemde toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek. Bu belgelerin 45 milyon 568 bin 72'sini Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları, 13 milyon 230 bin 620'sini ise sürücü belgeleri oluşturuyor.

KİMLİK VE EHLİYETLERDE GEÇERLİLİK SÜRESİNE DİKKAT!

Türkiye genelinde gelecek 5 yıllık dönemde, 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si ise sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı uygulaması 14 Mart 2016'da Kırıkkale'de pilot olarak başlatıldı ve 2 Ocak 2017'den itibaren ülke genelinde yaygınlaştırıldı.

Yeni tip sürücü belgesi başvuruları ise 2 Ocak 2016'dan itibaren ülke genelinde alınmaya başlandı.

Bu süreçte 117 milyon 784 bin 287'si kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88'i sürücü belgesi, toplam 157 milyon 564 bin 375 başvuru alındı.

Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olarak belirlendi. Bu sürelerin sonunda geçersiz hale gelecek belgelerin yenilenmesi gerekiyor.

EN YOĞUN YIL 2029 OLACAK

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 2026 sonuna kadar, geçerlilik süresi sona eren 112 bin 791'i kimlik kartı ve 374 bin 805'i sürücü belgesi, toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor.

Gelecek 5 yıllık dönemde ise 45 milyon 568 bin 72'si kimlik kartı, 13 milyon 230 bin 620'si sürücü belgesi, toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin yenilenmesi gerekecek.

Yenilenmesi gereken belge sayısı 2027'de 10 milyon 804 bin 315, 2028'de ise 13 milyon 671 bin 443 olacak.

En fazla belge yenileme ihtiyacı 2029'da ortaya çıkacak. Söz konusu yılda 12 milyon 479 bin 520 kimlik kartı ile 3 milyon 997 bin 129 sürücü belgesi olmak üzere toplam 16 milyon 476 bin 649 belgenin geçerlilik süresi sona erecek.

Geçerlilik süresi dolacak belge sayısı 2030'da 8 milyon 376 bin 24, 2031'de 9 milyon 470 bin 261 olacak.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA YENİLEME ÇAĞRISI

Geçerlilik süresi yaklaşan kimlik kartları ve sürücü belgelerinin zamanında yenilenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

İçişleri Bakanı de kimlik kartı ve sürücü belgelerinin geçerlilik sürelerine dikkati çekerek vatandaşlara belgelerini zamanında yenilemeleri çağrısında bulunmuştu.

Geçerlilik süresi sona eren belgelerin resmi işlemlerde kullanılamaması nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için yenileme işlemlerinin süresi dolmadan tamamlanması önem taşıyor.

KİMLİK VE EHLİYET NASIL YENİLENİR?

Kimlik kartı ve sürücü belgesi yenileme işlemleri için "randevu.nvi.gov.tr" internet adresi, e-Devlet veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınabiliyor.

İlgili ücretlerin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine başvurularak yenileme işlemleri gerçekleştiriliyor.

Başvuruların tamamlanmasının ardından yeni belgeler, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

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