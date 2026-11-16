En düşük emekli maaşında yeni rakam! Muhammed Bayram canlı yayında 10 bin liralık farkı açıkladı

"Şu anda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL. Ancak aslında 18-19 bin TL civarında maaş alan emeklilerimiz de bulunuyor. Bu maaşlar seyyanen zamla 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının bu seviyeye çıkarılmasıyla ilgili daha önce yapılan bir düzenleme söz konusu. Yaklaşık 18 milyon emeklinin 5 milyonu zaten seyyanen zamlı maaş alıyor."

