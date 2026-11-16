En düşük emekli maaşında yeni rakam! Muhammed Bayram canlı yayında 10 bin liralık farkı açıkladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Emekliye yapılacak zamla ilgili milyonların beklediği açıklama geldi. 2027 yılına yönelik maaş artışı senaryoları gündemdeki yerini korurken, Ekonomist Muhammed Bayram'dan dikkat çeken bir tahmin geldi.
En düşük emekli maaşı için 5 bin TL'lik seyyanen zam ihtimalini düşük gördüğünü belirten Bayram, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında artış yapılabileceğini söyledi. Yüzde 10'luk enflasyon farkının da eklenmesiyle emekli maaşlarının 34 bin TL ile 36 bin TL aralığına çıkabileceğini öngören Bayram, zam hesabının nasıl şekilleneceğine ilişkin dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.
Katıldığı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklaması sonrasında hesaplamalarda bulunan Bayram, "Ya ve prim farklılaşması üzerine çalışıldığını ifade etmesi dikkat çekiyor. Ancak bu, kesinleşmiş bir karar olduğu anlamına gelmiyor. Yaş ve prime göre farklılaşma üzerinde çalışılıyor. Bunun daha adil bir sistem olacağını düşünüyoruz. Çalışma ortaya çıktıktan sonra daha net konuşabiliriz." dedi.
Bayram şöyle devam etti:
"Emekliler de artık şunu söylüyor: Kayıt dışılıkla mücadeleyi bir kenara bırakalım. Deprem harcamalarımız vardı, bunlar artık geride kaldı. Terörsüz Türkiye süreci de çok önemli. Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta bu konuyu dile getiriyor. Terörle mücadeleye milyarlarca dolar kaynak aktarılıyordu. Şimdi bu kaynakların emekliler için kullanılabileceği yönünde beklentiler var."
"Bu noktada bazı senaryolar da ortaya çıkıyor. Benim tahminim, emeklilere önce seyyanen zam yapılması, bunun üzerine de oransal bir artış verilmesi yönünde."
"Geçen hafta yaptığımız yayınlarda ağırlıklı olarak 30-35 bin TL bandında bir tahminde bulunmuştum. Bu tahminimi hâlâ koruyorum. Hatta giderek daha fazla netleştiğini düşünüyorum. Hem kulislerden aldığımız bilgilerde hem de Cumhurbaşkanlığı kaynaklarında bu rakamlar artık daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı."
"Şu anda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL. Ancak aslında 18-19 bin TL civarında maaş alan emeklilerimiz de bulunuyor. Bu maaşlar seyyanen zamla 23 bin 552 TL'ye yükseltiliyor. Dolayısıyla en düşük emekli maaşının bu seviyeye çıkarılmasıyla ilgili daha önce yapılan bir düzenleme söz konusu. Yaklaşık 18 milyon emeklinin 5 milyonu zaten seyyanen zamlı maaş alıyor."
"Ben artık 5 bin TL'lik seyyanen zam ihtimalini kendi açımdan bir kenara bırakıyorum. Daha çok 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir seyyanen zam yapılması ve bunun üzerine yüzde 10'luk enflasyon farkının eklenmesi ihtimali öne çıkıyor."
"Şöyle açıklayayım: 23 bin 552 TL olan en düşük emekli maaşına 5 bin TL seyyanen zam ve yüzde 10 enflasyon farkı eklendiğinde maaş 31 bin 407 TL oluyordu. Ancak artık bu ihtimali düşük görüyorum."
23 bin 552 TL'nin üzerine 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında seyyanen zam yapılması ve ardından yüzde 10'luk artış uygulanması daha güçlü bir ihtimal.
Burada daha önce seyyanen zam alan emeklilerin durumunu da dikkate almak gerekiyor. En yüksek seyyanen zamdan yararlanan emekliler, yaklaşık 12 bin 500 TL'lik bir artış almış olacak. Buna ilave olarak yüzde 10'luk artış da uygulanacak.
"23 bin 552 TL'lik en düşük emekli maaşının üzerine 7 bin 500 TL seyyanen zam yapılması ve ardından yüzde 10 enflasyon farkı eklenmesi durumunda maaş 34 bin 157 TL'ye çıkıyor. Eğer 10 bin TL seyyanen zam yapılır ve üzerine yüzde 10 artış uygulanırsa maaş 36 bin 907 TL oluyor."
"Dolayısıyla emeklilere 34 bin TL ile 36 bin TL arasında bir maaş artışı yapılacağını tahmin ediyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi için öncelikle kararın Meclis'ten geçmesi ve Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanması gerekiyor."
"Cumhurbaşkanımızın talimatı, emekli maaşlarına zam yapılması yönünde. Bakanlıklarımız, özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, bunun nasıl yapılacağı ve nasıl daha adil bir sistem oluşturulacağı konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlanacak dosya Cumhurbaşkanımıza ve Meclis'e sunulacak."
"Emekli maaşlarına yapılacak bu düzenlemenin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratacağını kesinlikle düşünmüyorum. Emeklilerimize mutlaka zam yapılacaktır. Çünkü yüksek enflasyon ortamından en fazla etkilenen kesimlerin başında orta ve dar gelirli emekliler geliyor. Özellikle kira ve gıda fiyatları karşısında emeklinin maaşının alım gücü ciddi şekilde azaldı."
"Geçtiğimiz yılın Emekliler Yılı ilan edilmesi de bu nedenle önemliydi. Emeklilerimizin en fazla harcama yaptığı uçak ve tren seferleri, giyim mağazaları ve gıda mağazalarında indirimlerden yararlanması sağlandı. Ancak bu uygulamaların kalıcı olması gerekiyor. Emekliler yalnızca bir yıl maaş almıyor. Dolayısıyla desteklerin de bir yıl ile sınırlı kalmaması gerekiyor."
"Örneğin gıda yardımı konusunda farklı bir model uygulanabilir. İhtiyaç sahibi emekliler belirlenerek kendilerine bir kart verilebilir. Bu kart aracılığıyla marketlerden KDV'siz ürün almalarının önü açılabilir. Sonuçta sebze ve meyve gibi temel gıda ürünlerinde bile düşük oranlı da olsa KDV bulunuyor. Bu vergiler alınmadan emeklilere destek sağlanabilir."
"Ben mutlaka emekli maaşlarına zam yapılacağını, gelecek yıl da benzer şekilde bir refah payıyla birlikte artış olacağını düşünüyorum."
"SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları arasında farklı bir uygulama olup olmayacağına ilişkin soruya da açıklık getirmek istiyorum. Kesinlikle farklı bir uygulama olacağını düşünmüyorum. Ancak Emekli Sandığı mensuplarının toplu sözleşmeden kaynaklanan yasal düzenlemeleri nedeniyle şu anda farklı bir maaş artışı durumu söz konusu."
"SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10 civarında enflasyon farkı alacakken, Emekli Sandığı mensuplarının altı aylık toplam artışının tahminen yüzde 8 civarında olması bekleniyor. Ben bu dönemde de bu farkın giderileceğini düşünüyorum. Memurlar da dahil olmak üzere bütün emeklilerin aynı oranda bir artış alacağını tahmin ediyorum."