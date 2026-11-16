Gram altın için yeni dip alarmı! İslam Memiş'ten 5900 TL uyarısı

"Bu belirsizlik devam ettiği sürece piyasalarda aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Bu hareketlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek ise oldukça zor.

Altın yatırımcıları özellikle 6.000 TL seviyelerine gerileyen fiyatların 5.900 TL'ye kadar düşüp düşmeyeceğini ya da mevcut seviyelerin alım fırsatı sunup sunmadığını merak ediyor."

