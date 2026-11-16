Gram altın için yeni dip alarmı! İslam Memiş'ten 5900 TL uyarısı

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İstanbul
Altın yatırımcısı diken üstünde. Doların güçlenmesi ve ABD-İran hattındaki savaş endişesi değerli metalleri baskılarken gram altın 6.300 TL'ye, ons altın ise 3.850 dolara geriledi. Piyasada şimdi tek bir soru var: Altında 5.900 TL senaryosu masada mı? Finans Analisti İslam Memiş, düşüşün devam edip etmeyeceğini, hangi seviyelerin kritik olduğunu ve altın borcu olanların nasıl hareket etmesi gerektiğini değerlendirdi.
Katıldığı bir yayında piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan Memiş, "Bu hafta küresel piyasalarda petrol fiyatlarının yükseldiği, doların güç kazandığı bir haftaya başlıyoruz. Ekonomik takvim hafta boyunca oldukça yoğun olacak. Ancak piyasaların asıl odağında Amerika ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanıp tırmanmayacağı ve ABD'nin İran'a tekrar saldırıp saldırmayacağı yer alacak. Bu konu, hafta boyunca küresel piyasaların yönünü belirleyen en önemli başlıklardan biri olacak." dedi.
Memiş, "Diğer taraftan Fed tutanakları yayımlanacak. Fed'in aralık ayında faiz artırımı yapıp yapmayacağı sorusunun cevabını arayacağız. Ayrıca bu akşam Fed Başkanı'nın bir açıklaması olacak."
"Genel tabloya baktığımızda, doların ve dolar endeksinin güçlü seyrettiği, ABD tahvil faizlerinin yükseldiği bir haftaya başlıyoruz. Altın, gümüş, euro ve kripto para piyasalarında sert satışların devam ettiğini gözlemliyoruz."
"Özellikle altın tarafında 3.880 dolar destek seviyesi aşağı yönlü kırıldı. Ons altın haftaya 3.850 dolar seviyesinden başladı. Muhtemelen 3.800 dolar seviyesinin altına doğru bir sarkma da görebiliriz. Gram altın ise haftaya 6.300 TL seviyesinden başladı. Burada 6.000 TL seviyesini yeni destek noktası olarak takip etmeyi sürdüreceğiz."
"Borsa tarafında geçen hafta alımlar vardı. Ancak doların güçlü seyretmesi nedeniyle yeniden kâr satışları yaşanabilir. Borsada geniş bant aralığındaki dalgalanmanın devam etmesini bekliyoruz. Yatırımcıların en çok merak ettiği konulardan biri de en kötünün geride kalıp kalmadığı ve toparlanmanın yeniden başlayıp başlamayacağı. Teknik açıdan 10.500-11.500 puan aralığını takip etmeyi sürdüreceğiz."
Memiş, "Doların uluslararası piyasalarda güçlü olduğu bu ortamda dolar/TL kuru da 50,40 seviyesinden yeni haftaya başladı. Burada yukarı yönlü hareketlerin devam etmesini bekliyoruz. Dolayısıyla kurdaki güçlü duruşun süreceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Kripto para piyasasında ise hafta sonu sert satışlar yaşandığından bahseden Memiş, şu anda yaklaşık yüzde 6,5 civarında düşüşlerin devam ettiğini söyledi.
Memiş, "Altın-gümüş rasyosunu da önemsiyoruz. Rasyo 80 seviyesine kadar yükseldi. Bu durum, gümüşü altına kıyasla daha ucuz bir konuma getirdi. Gümüş haftaya 47 dolar seviyesinden başladı."
"Genel hatlarıyla piyasaların görünümü bu şekilde. ABD tarafında açıklanacak ekonomik verileri de takip edeceğiz. Ancak özellikle perşembe günü Amerika'nın İran'a yeniden saldırıp saldırmayacağı ve petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesinin üzerine çıkıp çıkmayacağı küresel piyasaların ana gündemini oluşturacak."
"Bu belirsizlik devam ettiği sürece piyasalarda aşağı ve yukarı yönlü sert hareketler görmeye devam edeceğiz. Bu hareketlerin ne zaman gerçekleşeceğini tahmin etmek ise oldukça zor.
Altın yatırımcıları özellikle 6.000 TL seviyelerine gerileyen fiyatların 5.900 TL'ye kadar düşüp düşmeyeceğini ya da mevcut seviyelerin alım fırsatı sunup sunmadığını merak ediyor."
"Biz haziran ayında ons altın tarafında yine aşağı yönlü hareketler sırasında 3.880 dolar seviyesini görmüştük. Ancak o dönemde dolar bu kadar güçlü değildi. Gram altın/TL fiyatında da 5.950 TL seviyelerini görmüştük. Baskılanma devam ettiği için gram altın şu anda 6.300 TL seviyesinde bulunuyor."
Gram altında 6.200-6.230 TL aralığı destek konumunda. Altın tarafında şu aşamada bekle-gör politikası izlemek daha uygun. Şimdilik aceleci davranmamak ve yeni bir hamle yapmamak gerekiyor.
Peki, satış yapmak için uygun bir zemin var mı?
Uzman isim, "Şu anda yok. Altın borcu olanlar veya uzun vadeli strateji belirleyenler açısından mevcut seviyeler uygun mu? Evet. Çünkü karşımızda yalnızca teknik açıdan değerlendiremeyeceğimiz, aynı zamanda fiyatın ucuz mu yoksa pahalı mı olduğunu da sorgulayabileceğimiz bir piyasa var." ifadelerini kullandı.