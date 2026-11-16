Sabah beşte yenmeye başlıyor! Kilosu 1.200 TL'ye kadar çıkıyor

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kebabı ile ünlü kentte günde 1 ton 200 kilogram ciğer tüketildiğini açıkladı. Sabaha karşı saat 05.00'te başlayan ciğer mesaisi nedeniyle restoranların ürün bulmakta zorlandığını belirten Yağmur, tüketimin yarısının Gaziantep'ten karşılandığını ve kasaplarda ciğerin kilosunun ortalama 1.200 liraya kadar çıktığını bildirdi.

Kebap denince ilk akla gelen kentlerden biri olan Adana'da ciğer tüketimi de dikkat çekiyor. Adana'da ciğer, hem il içinden hem de il dışından gelen vatandaşlar tarafından özellikle Büyük Saat'teki restoranlarda tüketiliyor. Sabahın erken saatlerinde restoranlara gelen vatandaşlar kahvaltıda ciğer yemenin keyfini yaşıyor.

'TÜKETİMİN YARISI GAZİANTEP'TEN KARŞILANIYOR, KİLOSU 1.200 LİRAYA ÇIKTI'

Adana Kasaplar Odası Başkanı Saruhan Yağmur, kentte çok yoğun bir ciğer tüketimi olduğunu belirterek şu bilgileri paylaştı:

"Adana'da bir günde 1 ton 200 kilo ciğer tüketimi olmaktadır. Bu tüketimin yarısı Gaziantep ilimizden karşılanırken, kalan kısmı ise Adana'daki et kombinalarından temin edilmektedir. Ciğer fiyatları kasaplarda ortalama kilosu bin 200 liraya kadar çıkmaktadır."

'RESTORANLAR CİĞER BULMAKTA ZORLANIYOR'

Adana'da ciğer kültürünün sabaha karşı saat 05.00'te başladığını belirten Yağmur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle cumartesi, pazar ve tatil günlerinde dışarıdan gelen misafirlere Adana'da mutlaka ciğer yedirilirken, çok tüketim olduğu için restoranlar ise ciğer bulma konusunda oldukça zorlanmaktadır."

'UÇAKTAN İNDİM, BAVULUM BAGAJDA DİREKT BURAYA GELDİM'

Büyük Saat'e ciğer yemeye gelen Mehmet Aksoy, aslen Şanlıurfalı olduğunu ancak İzmir'de yaşadığını dile getirerek, "Adana'ya geldim. Gelmişken işte kahvaltı yapmak gerekiyor, bunu az önce eşime anlattım. Eşim de İzmirli. Buraya kahvaltıya getirdim. Normalde kahvaltıda ciğer yemez ama burada yedi. Buradaki ambiyans farklı. İlk defa geldim Kazancılar Çarşısı'na, çok beğendim. Yüzde yüz tavsiye ederim. Bavulum bagajda, uçaktan indim, direkt buraya geldim" dedi.

'GECE 03.00'TE YOLA ÇIKTIK, ANKARA'DAN GELDİK'

Ciğer yemeye gelen Mustafa Erkuş ise, "Gece 03.00'te yola çıktık, Ankara'dan geldik. Sabah burada ciğer ve Adana kebap yiyoruz. Herkesi bekleriz, sokak çok güzel. Ankara'da böyle bir yer yok. Ankaralıları buraya bekleriz" şeklinde konuştu.

Kızının hiç et yemediğini, ilk kez Adana'da et yediğini anlatan Beyza Yavuztürk de "Büyük bir sabırsızlıkla geldik ve ilk buraya uğradık. Sırada bekleyenler var. İlk tercihimiz zaten burasıydı, hiçbir yere uğramadık. Et yemeyen bile yer yani, o kadar güzel" dedi.