Altın çakıldı, ne zaman yükselecek? Tuna Kaya 8000 dolar için o tarihi gösterdi

"Altın, 5.600 dolar seviyesindeki zirvesinden sonra yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme yaşadı. Ancak daha önceki dönemlere baktığımızda altının yükseliş dönemlerinde de benzer düşüşler yaşadığını görüyoruz. 2006 yılında yaklaşık yüzde 25'e yakın bir düşüş gerçekleşmişti. Ardından altın yeniden yükselişine devam etti.

Benzer bir durum 2008 yılında da yaşandı. Altın yüzde 32 geriledi, ardından toparlandı ve sonraki dönemde 1.912 dolar seviyesine kadar yükseldi."