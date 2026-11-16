Altın çakıldı, ne zaman yükselecek? Tuna Kaya 8000 dolar için o tarihi gösterdi

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İstanbul
Altın ve gümüş yatırımcısı geçen haftaki sert düşüşün ardından yeni haftaya kritik seviyeleri takip ederek başladı. ABD'den gelen beklenti üzerindeki enflasyon verisi, yükselen tahvil faizleri ve güçlenen dolar değerli metaller üzerinde baskı oluştururken, ons altın 4.000 doların, gümüş ise 50 doların altına geriledi.
Ekonomist Tuna Kaya, altın ve gümüşteki düşüşün nedenlerini değerlendirerek yatırımcıların önümüzdeki dönemde izlemesi gereken kritik seviyeleri açıkladı. Kaya, altındaki düzeltmenin yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmediğini belirterek 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin dikkat çeken beklentilerini paylaştı.
"Piyasalar geçen hafta ağır bir darbe aldı. 3 Kasım'da Amerika'da seçimler yapıldı ve Trump ara seçimleri kaybetti. Hem Senato hem de Temsilciler Meclisi elden gitti. Bu ne anlama geliyor? Belirsizlik anlamına geliyor." diyen Tuna Kaya, altın fiyatlarındaki son durumu açıkladı.
Kaya, "Geçen hafta bunun üzerine bir de Amerika'da enflasyon beklentilerin üzerinde geldi. Enflasyonun beklentilerin üzerinde açıklanmasıyla birlikte tahvil faizleri yeniden fırladı. Dolar endeksi tekrar yükselişe geçti. Yükselen tahvil faizleri, önümüzdeki dönemde faiz getirisi olmayan altın ve gümüş üzerinde büyük bir baskı oluşturdu." dedi.
Emtia piyasasına değinen Kaya, "Geçen hafta en büyük darbeyi değerli metaller aldı. Elbette yapay zekâ tarafında da önemli düşüşler yaşandı. Ancak altın geçen hafta yüzde 5'e varan düşüş gösterdi. Gümüşteki kayıp ise yüzde 6'nın üzerine çıktı. Altın, kritik 4.000 dolar seviyesini kaybederek haftayı 3.883 dolardan kapattı. Gümüş de kritik 50 dolar desteğinin altına geriledi ve 48,77 dolar seviyesinden kapanış yaptı."
"Gram altın 6.300 TL'nin altına inerken gram gümüş de 80 TL seviyesinin altına düştü. Dolar tarafında yukarı yönlü hareket kademeli olarak devam ediyor. Dolar haftayı 50,32 seviyesinden kapattı. Euro ise dolar endeksindeki yükseliş nedeniyle geçen hafta geriledi ve 5.550 seviyesinde haftalık kapanış gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.
İki önemli noktaya dikkat çeken uzman isim, "Birinci olarak, altını geçen hafta 4.000 doların altına düşüren temel faktör Amerika'da faizlerin yükselmesi oldu. Faizlerin artması, faiz getirisi olmayan altın açısından olumsuz bir durum. Ancak uzun vadeli baktığımızda yükselen tahvil faizleri, önümüzdeki dönemde Amerika'nın 40,6 trilyon dolarlık borcunu çevirmesini zorlaştıracak. Bu ölçekteki borç yükü de genel olarak dolara olan güvenin zayıflamasına neden olacak."
Hükümetin borçlarını çevirmesi zorlaştıkça daha fazla para basmak zorunda kalacak. Bu da elbette orta ve uzun vadede altın açısından önemli bir katalizör işlevi görecek.
Kaya, "Ekim ayı federal bütçesine baktığımızda gelirlerin 369 milyar dolar, harcamaların ise 773 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Bütçe açığı yalnızca bir ayda 404 milyar dolar seviyesine ulaştı. Burada faiz giderleri tarafında da 103 milyar dolarlık bir maliyet bulunuyor. Yani toplanan her 100 dolarlık gelirin yaklaşık 28 doları faiz giderlerine ayrılıyor."
"Peki, merkez bankaları bu tabloyu görüyor mu? Elbette görüyor. Nitekim 2000 yılından sonraki merkez bankalarının altın alımlarına baktığımızda bunu açıkça görebiliyoruz."
"Ton bazında değerlendirdiğimizde, 2006 yılı öncesinde merkez bankalarının genel olarak satış tarafında olduğunu görüyoruz. 2007 yılından sonra ise merkez bankaları altın alımlarına başladı. Özellikle son yıllarda, 2022, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında ortalama 1.000 tonun üzerinde altın alımı gerçekleştirildi. 2026 yılı henüz tamamlanmamış olmasına rağmen eylül ayı itibarıyla 675 tonluk altın alımı yapıldı." ifadelerini kullandı.
"Merkez bankalarının altın alımlarına geçmesinden sonra altın fiyatlarının genel olarak yükseldiğini görüyoruz. Özellikle 2022 yılından sonra altın fiyatlarında çok güçlü bir yükseliş yaşandı. Bu yükselişte merkez bankalarının altın alımlarının önemli bir etkisi bulunuyor."
Peki, merkez bankaları neden altın alıyor? Kaya, "Çünkü Amerika'nın 40 trilyon doların üzerinde borcu bulunuyor. Dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın yanı sıra Avrupa Birliği'nin de 4 trilyon doların üzerinde borcu var. Çin'in, Japonya'nın ve Hindistan'ın da borçları bulunuyor."
"Devletler borçlu. Peki, bu borçlarını nasıl çevirecekler? İlerleyen dönemde para basarak çevirecekler. Ancak merkez bankaları ne kadar rahat para basabilirse bassın, altın basmaları mümkün değil. Çünkü altın sınırlı bir varlık."
"2022 yılından itibaren merkez bankalarının çeyreklik bazdaki altın alımlarına baktığımızda, 2026 yılının ilk üç çeyreğinde toplam 321 ton altın alındığını görüyoruz. Dikkat edin, 2026 yılı henüz tamamlanmadı. Önceki dönemlere baktığımızda son üç-dört yılda yıllık ortalama 1.000 tonluk alımlar gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bu yıl da 1.000 tonun aşılmasını bekliyorum. Bu durum altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek."
Kaya, altının uzun vadeli görünümüne ilişkin de şu değerlendirmelerde bulundu:
"Tarihsel sürece baktığımızda altının farklı dönemlerde güçlü yükseliş döngüleri yaşadığını görüyoruz."
"Altın, 1970 yılında 35 dolar seviyesindeyken hızlı bir şekilde 200 dolara yükseldi ve yaklaşık 5 katlık bir artış sergiledi. Ardından 195 dolardan 100 dolara kadar geriledi. Daha sonra yeniden yükselişe geçerek 875 dolara ulaştı ve 7 kattan fazla değer kazandı. Bu dönemin ardından ise uzun süreli bir düşüş periyodu yaşadı."
"2001 yılında 254 dolar seviyesine gelen altın, bu tarihten sonra yeni bir yükseliş dönemine girdi. 2011 yılının haziran ayında 1.912 dolar seviyesine kadar yükseldi."
"Tarihsel döngülere baktığımızda altının ilk büyük sıçramasını 1970-1980 yılları arasında, ikinci büyük sıçramasını ise 2000-2011 yılları arasında gerçekleştirdiğini görüyoruz. Üçüncü yükseliş döngüsü de 2015 yılında başladı.
Önceki iki döngüde olduğu gibi altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde ortalama 7 katlık bir artış gerçekleştirmesi durumunda, mevcut seviyelerden itibaren kademeli olarak 8.000 doların üzerine çıkması mümkün olabilir. Yani altındaki yükseliş hareketinin önümüzdeki dönemde devam edeceğini düşünüyorum.
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"Bu yükseliş periyodunun 2028 yılı sonuna kadar devam etmesini bekliyorum. Hatta bu süre daha da uzayabilir. Bu nedenle altın pozisyonlarımızı korumaya devam ediyoruz."
"Altın, 5.600 dolar seviyesindeki zirvesinden sonra yaklaşık yüzde 30'luk bir gerileme yaşadı. Ancak daha önceki dönemlere baktığımızda altının yükseliş dönemlerinde de benzer düşüşler yaşadığını görüyoruz. 2006 yılında yaklaşık yüzde 25'e yakın bir düşüş gerçekleşmişti. Ardından altın yeniden yükselişine devam etti.
Benzer bir durum 2008 yılında da yaşandı. Altın yüzde 32 geriledi, ardından toparlandı ve sonraki dönemde 1.912 dolar seviyesine kadar yükseldi."
"Dolayısıyla altın tarafında bu tür düzeltmeler yaşanabilir. Yüzde 30, hatta yüzde 40'lık düşüşler de görebiliriz. Ancak bu durum, altındaki yükseliş trendinin sona erdiği anlamına gelmiyor.
Altındaki ralliyi sona erdirecek temel gelişme, devletlerin borçlarını düşük faizlerle ödeyebilmesi ve yeni büyük borçlanmalara gitmemesi olacaktır. Ancak mevcut tabloya baktığımızda önümüzdeki süreçte bunun gerçekleşmesi pek mümkün görünmüyor. Bu nedenle altında yukarı yönlü hareketin devam edeceğini düşünüyorum."
"Şu anda hem ETF'ler hem de bireysel yatırımcılar tarafında altın alımları azalmış durumda. Ancak merkez bankaları uzun vadeli düşünüyor. Merkez bankalarının alımları devam ettiği sürece altındaki yukarı yönlü hareket de desteklenmeye devam edecek.
Ons altının kısa vadeli görünümüne baktığımızda ise 4.000 dolar desteğinin kaybedildiğini ve fiyatın 3.850 dolarlı seviyelere yaklaştığını görüyoruz. Bu noktada önümüzdeki hafta takip edeceğimiz en önemli ana destek bölgesi 3.806 dolar seviyesi olacak. Yukarı yönlü hareketlerde ise 4.000 dolar seviyesini direnç olarak takip ediyoruz."
"Önümüzdeki hafta önemli ekonomik veriler açıklanacak. Bunun yanı sıra petrol fiyatlarını ve jeopolitik riskleri de yakından takip edeceğiz. Altının 3.800 dolar desteği üzerinde tutunması gerekiyor. Bu seviyenin kaybedilmesi, kısa vadede altın açısından olumsuz bir görünüm oluşturacaktır.
Zaten daha önce de ifade ettiğimiz gibi, altında 1 ila 3 aylık süreçte bu tür düşüşler yaşanabilir. Ancak 2027 yılı itibarıyla altındaki yukarı yönlü trendin yeniden başlamasını bekliyoruz. 4.000 dolar seviyesi yeniden aşıldıktan sonra altının toparlanma sürecine gireceğini düşünüyoruz."