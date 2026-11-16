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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:18

Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı

Rusya'nın farklı bölgelerine gece saatlerinde düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Enerji ve sanayi tesislerinin zarar gördüğü saldırılar nedeniyle bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşanırken, demir yolu ulaşımında da aksamalar meydana geldi.

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Editor
 Baran Aksoy
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Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:18

'nın birçok bölgesi gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, enerji altyapısı, sanayi tesisleri ve ulaşım ağlarında hasar oluştu.

HABERİN ÖZETİ

Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Rusya'nın birçok bölgesi gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu, saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, enerji altyapısı, sanayi tesisleri ve ulaşım ağlarında hasar oluştu.
Krasnodar Bölgesi'nde bir işletmede çıkan yangın ve düşen İHA parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı.
Rostov Bölgesi'nde iki elektrik trafo merkezi hasar gördü, bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı ve bir köprü hasar gördü.
Tataristan'ın Nijnekamsk kentinde sanayi tesisleri ve bir apartman etkilendi, 6 kişi yaralandı.
Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA yöneldiği bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

ENERJİ TESİSLERİ VE SANAYİ BÖLGELERİ HEDEF ALINDI

Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde bulunan bir işletmede yangın çıktığı bildirildi. İlçeye düşen İHA parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bölge Valisi Yuriy Slyusar ise Taganrog kentindeki iki elektrik trafo merkezinin saldırılarda zarar gördüğünü, merkezlerden birinde yangın çıktığını açıkladı. Bölge genelinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını aktaran Slyusar, bir köprünün de hasar gördüğünü ve demir yolu seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

TATARİSTAN'DA 6 KİŞİ YARALANDI

Cumhuriyeti'ne bağlı Nijnekamsk kentinde sanayi tesisleri ve bir apartman saldırılardan etkilendi. Kentte 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde ise enerji nakil hattının zarar görmesi sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemedi.

Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı

MOSKOVA'YA 600 İHA YÖNELDİĞİ AÇIKLANDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini bildirdi. Sobyanin, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rostov bölgesindeki Azov kentinde yangın çıktığı görüldü. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu alanda meydana geldiği öne sürülürken, bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.

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#rusya
#krasnodar
#rostov
#tataristan
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#Nijnekamsk
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