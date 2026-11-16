Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya'nın birçok bölgesi gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, enerji altyapısı, sanayi tesisleri ve ulaşım ağlarında hasar oluştu.
Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde bulunan bir işletmede yangın çıktığı bildirildi. İlçeye düşen İHA parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişinin yaralandığı belirtildi.
Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar ise Taganrog kentindeki iki elektrik trafo merkezinin saldırılarda zarar gördüğünü, merkezlerden birinde yangın çıktığını açıkladı. Bölge genelinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını aktaran Slyusar, bir köprünün de hasar gördüğünü ve demir yolu seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.
Tataristan Cumhuriyeti'ne bağlı Nijnekamsk kentinde sanayi tesisleri ve bir apartman saldırılardan etkilendi. Kentte 6 kişinin yaralandığı açıklandı.
Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde ise enerji nakil hattının zarar görmesi sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemedi.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini bildirdi. Sobyanin, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rostov bölgesindeki Azov kentinde yangın çıktığı görüldü. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu alanda meydana geldiği öne sürülürken, bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.