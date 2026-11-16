Rusya'nın birçok bölgesi gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu. Saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, enerji altyapısı, sanayi tesisleri ve ulaşım ağlarında hasar oluştu.

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HABERİN ÖZETİ Rusya'ya gece boyunca İHA yağmuru: Ölü ve yaralılar var, enerji tesisleri hedef alındı Rusya'nın birçok bölgesi gece saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu, saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar yaşanırken, enerji altyapısı, sanayi tesisleri ve ulaşım ağlarında hasar oluştu. Krasnodar Bölgesi'nde bir işletmede çıkan yangın ve düşen İHA parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişi yaralandı. Rostov Bölgesi'nde iki elektrik trafo merkezi hasar gördü, bir kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı ve bir köprü hasar gördü. Tataristan'ın Nijnekamsk kentinde sanayi tesisleri ve bir apartman etkilendi, 6 kişi yaralandı. Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA yöneldiği bildirildi.

ENERJİ TESİSLERİ VE SANAYİ BÖLGELERİ HEDEF ALINDI

Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde bulunan bir işletmede yangın çıktığı bildirildi. İlçeye düşen İHA parçaları nedeniyle biri çocuk 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar ise Taganrog kentindeki iki elektrik trafo merkezinin saldırılarda zarar gördüğünü, merkezlerden birinde yangın çıktığını açıkladı. Bölge genelinde 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 5 kişinin yaralandığını aktaran Slyusar, bir köprünün de hasar gördüğünü ve demir yolu seferlerinde aksama yaşandığını duyurdu.

TATARİSTAN'DA 6 KİŞİ YARALANDI

Tataristan Cumhuriyeti'ne bağlı Nijnekamsk kentinde sanayi tesisleri ve bir apartman saldırılardan etkilendi. Kentte 6 kişinin yaralandığı açıklandı.

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde ise enerji nakil hattının zarar görmesi sonucu bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemedi.

MOSKOVA'YA 600 İHA YÖNELDİĞİ AÇIKLANDI

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini bildirdi. Sobyanin, insansız hava araçlarının büyük bölümünün uzak mesafelerde etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öte yandan sosyal medyada yayımlanan görüntülerde, Rostov bölgesindeki Azov kentinde yangın çıktığı görüldü. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu alanda meydana geldiği öne sürülürken, bu iddiaya ilişkin resmi bir doğrulama yapılmadı.