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3. Sayfa
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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 08:37

Nişanına günler kala 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu

İstanbul Gaziosmanpaşa'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden doktor Pelin Pınar'ın acılı babası konuştu. Kızının intihar ettiğine inanmadığını söyleyen baba Pınar, "O gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş” dedi. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Nişanına günler kala 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 08:32
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 08:37

Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan doktor Pelin Pınar, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bu sırada evde bulunan erkek arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. 

HABERİN ÖZETİ

Nişanına günler kala 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu

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Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan hekim Pelin Pınar, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti ve babası, kızının intihar etmediğini, ittirilmiş olabileceğini düşünüyor.
Pelin Pınar, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapıyordu.
8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Olay sırasında evde bulunan erkek arkadaşı ihbarda bulundu.
Pelin Pınar'ın babası, kızının intihar ettiğine inanmadığını ve kasıt veya ittirme olabileceğini düşünüyor.
Babasının beyanına göre, Pelin Pınar'ın önümüzdeki hafta nişanı olacaktı.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Nişanına günler kala 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu

"İTTİRME OLABİLİR"

Kızının ölümünün intihar olduğuna inanmadığını ifade eden acılı baba Yalçın Pınar, ilk kez ATV Haber'e konuştu. Pınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadeleyi başlatacağız" diyerek şu ifadelere yer verdi:

"Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız yanıyor, dik duracağız kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Her şey açıklandığı gibi değil. Öyle "balkona çıktı", "şunu içti" "bunu içti" gibi açıklamaları reddediyoruz.

Kızım kendini savunabilecek durumda değil. Dışarıdan bir etki olmadığı sürece orası düşülecek bir yer değil. Kesinlikle intihar değil, kasıt olabileceğini, ittirme olabileceğini düşünüyoruz. 'İçti', 'düştü' ifadeleri bizi tatmin etmedi. Çelişkili ifadeler var. Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Kızım bana "Yüzükleri alacağız baba" demişti. Ben de "tabii kızım" dedim. O gün gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş"

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ETİKETLER
#Gaziosmanpaşa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
#Atv Haber
#Pelin Pınar
#Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
#Yalçın Pınar
#3. Sayfa
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