Nişanına günler kala 8. kattan düşerek hayatını kaybetmişti: Doktor Pelin Pınar'ın babası ilk kez konuştu

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İstanbul
Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan doktor Pelin Pınar, 8. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Bu sırada evde bulunan erkek arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Pınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kızının ölümünün intihar olduğuna inanmadığını ifade eden acılı baba Yalçın Pınar, ilk kez ATV Haber'e konuştu. Pınar, "Acımızı kalbimize gömüyoruz, şimdi mücadeleyi başlatacağız" diyerek şu ifadelere yer verdi:
"Pelin'i ömür boyu kalbimizde taşıyacağız. Canımız yanıyor, dik duracağız kızımız bizim yüzümüzü kara çıkaracak hiçbir şey yapmadı. Her şey açıklandığı gibi değil. Öyle "balkona çıktı", "şunu içti" "bunu içti" gibi açıklamaları reddediyoruz.
Kızım kendini savunabilecek durumda değil. Dışarıdan bir etki olmadığı sürece orası düşülecek bir yer değil. Kesinlikle intihar değil, kasıt olabileceğini, ittirme olabileceğini düşünüyoruz. 'İçti', 'düştü' ifadeleri bizi tatmin etmedi. Çelişkili ifadeler var. Önümüzdeki hafta nişan yapacaktık. Kızım bana "Yüzükleri alacağız baba" demişti. Ben de "tabii kızım" dedim. O gün gece olanlar oluyor, orada kısa sürede bir vukuat olmuş"