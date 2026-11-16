Burhanettin Duran'ın konuşmasından satır başları:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Burhanettin Duran'dan soykırımcı İsrail'e sert tepki Burhanettin Duran, Gazze'deki soykırıma karşı Batı'da kamuoyu baskısıyla seslerin yükselmeye başladığını, ifade özgürlüğü iddiasındaki ülkelerin Filistin'e destek verenlere kötü muamelede bulunduğunu ve İsrail'in dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullandığını belirtmiştir. Bazı Batılı yöneticiler, kamuoyu baskısı altında Gazze meselesinde ses vermeye başlamışlardır. İfade özgürlüğünün kalesi olduğunu iddia eden ülkelerde, Filistin'le ses çıkaranlara kötü muamelede bulunulmuş, akademisyenler ve öğrenciler işlerinden edilmiştir. Küresel medya ve sosyal medya platformları, Filistin'e dair hakikatleri sansürlemiştir. İsrail, Gazze saldırılarının ilk gününden beri dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullanmış ve devasa bir yalan makinesi devreye sokmuştur. Yapay zeka ile üretilmiş görseller ve yalan yanlış bilgilerle zalimi mağdur, mazlumu zalim gibi gösterme çabaları olmuştur.

"İlk başta seslerini çıkarmayan bazı batılı yöneticiler şimdi kamuoylarının baskısı altında Gazze meselesinde ses vermeye başladılar. İsrail'in yaptığı soykırıma belki bizden daha mütevazi ama ses çıkarmaya başladılar. Bunun temel sebebi halkların vicdanlarında bunun bir karşılık bulmuş olmasıdır. Filistin'in geleceğine dair elimizdeki en önemli şey bugün budur. Vicdanların İsrail'i mahkum etmesidir. Vicdanların Netenyahu'nun hükümetini soykırımcı olarak mahkum etmiş olmasıdır. Elbette Türkiye'nin gündeme getirdiği çağrı insani ve tarihi bir çağrı olarak yerini aldı. Bu çağrı Gazze'li çocukların çağrısıdır.

İfade özgürlüğünün kalesi olduğunu iddia eden ülkeler, üniversitelerinde, meydanlarında Filistin'le yine ses çıkaranlara her türlü kötü muamelede bulundular. İsrail zulmünü kınayan akademisyenler, öğrenciler ve aydınlar işlerinden ve okullarından edilip hedef gösterildiler. Dahası küresel medya şirketleri ve sosyal medya platformları algoritmaları manipüle ederek Filistin'e dair en ufak bir hakikat kırıntısını anında hassas içerik olarak kararttılar.

"DEVASA BİR YALAN MAKİNESİ DEVREYE SOKTULAR"

İsrail, Gazze saldırılarının ilk gününden beri dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullanmaktadır. Hatırlayalım, kırk bebeğin başı kesildiği gibi korkunç bir yalanı ve hastaneyi Hamas vurduğu iftirasını hiçbir değer gözetmeksizin yayınladılar. İşledikleri her insanlık suçunu örtbas etmek için devasa bir yalan makinesini devreye soktular. Bunlar da yetmedi. Yapay zeka ile üretilmiş görseller, kurgu ürün içerikler ve yalan yanlış bilgiler üzerine yapılan analizlerle zalimi mağdur, mazlumu zalim gibi göstermek istediler. Buna karşılık dünyada vicdan sahibi olanlar ve Türkiye gibi her platformda bu yalanları ifşa eden ülkeler gerçeği haykırdılar.

"FİLİSTİN'E DESTEĞİMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRECEĞİZ"

Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin halkına reva görülen zulmü her platformda dile getirmeye iki devletli çözümün temelinde adil ve kalıcı bir barışın olması gerektiği ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz."