Burhanettin Duran'dan soykırımcı İsrail'e sert tepki

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İstanbul
Burhanettin Duran'ın konuşmasından satır başları:
"İlk başta seslerini çıkarmayan bazı batılı yöneticiler şimdi kamuoylarının baskısı altında Gazze meselesinde ses vermeye başladılar. İsrail'in yaptığı soykırıma belki bizden daha mütevazi ama ses çıkarmaya başladılar. Bunun temel sebebi halkların vicdanlarında bunun bir karşılık bulmuş olmasıdır. Filistin'in geleceğine dair elimizdeki en önemli şey bugün budur. Vicdanların İsrail'i mahkum etmesidir. Vicdanların Netenyahu'nun hükümetini soykırımcı olarak mahkum etmiş olmasıdır. Elbette Türkiye'nin gündeme getirdiği çağrı insani ve tarihi bir çağrı olarak yerini aldı. Bu çağrı Gazze'li çocukların çağrısıdır.
İfade özgürlüğünün kalesi olduğunu iddia eden ülkeler, üniversitelerinde, meydanlarında Filistin'le yine ses çıkaranlara her türlü kötü muamelede bulundular. İsrail zulmünü kınayan akademisyenler, öğrenciler ve aydınlar işlerinden ve okullarından edilip hedef gösterildiler. Dahası küresel medya şirketleri ve sosyal medya platformları algoritmaları manipüle ederek Filistin'e dair en ufak bir hakikat kırıntısını anında hassas içerik olarak kararttılar.
İsrail, Gazze saldırılarının ilk gününden beri dezenformasyonu stratejik bir silah olarak kullanmaktadır. Hatırlayalım, kırk bebeğin başı kesildiği gibi korkunç bir yalanı ve hastaneyi Hamas vurduğu iftirasını hiçbir değer gözetmeksizin yayınladılar. İşledikleri her insanlık suçunu örtbas etmek için devasa bir yalan makinesini devreye soktular. Bunlar da yetmedi. Yapay zeka ile üretilmiş görseller, kurgu ürün içerikler ve yalan yanlış bilgiler üzerine yapılan analizlerle zalimi mağdur, mazlumu zalim gibi göstermek istediler. Buna karşılık dünyada vicdan sahibi olanlar ve Türkiye gibi her platformda bu yalanları ifşa eden ülkeler gerçeği haykırdılar.
Bizler, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Filistinli kardeşlerimizin özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesine desteğimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Filistin halkına reva görülen zulmü her platformda dile getirmeye iki devletli çözümün temelinde adil ve kalıcı bir barışın olması gerektiği ve bunun için de çalışmaya devam edeceğiz."