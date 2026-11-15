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 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
AA
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GÜNCELLEME:
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı sosyal medya paylaşımında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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Adalet Bakanı Akın Gürlek: Filistin halkının haklı davasını savunmaya devam edeceğiz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:22
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:24

'nin 33. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Gürlek, halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olan Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü gönülden kutladığını belirtti.

Filistinlilerin kendi vatanlarında huzur ve güven içinde yaşamasının, çocukların korkudan uzak bir geleceğe kavuşmasının, adaletin ve insanlık onurunun gereği olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan zulmün sona ermesi, sivillerin korunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için uluslararası hukukun gereklilikleri yerine getirilmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın 'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya, zulmün karşısında adaletin ve vicdanın sesi olmaya, daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz."

https://x.com/abakingurlek/status/2122013793769193725

 

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