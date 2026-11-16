Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini daha etkili hale getirmek amacıyla yeni bir uygulamayı daha erişime açtı. Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında geliştirilen "Analiz ve Raporlama" modülüyle, öğrencinin girdiği ortak yazılı sınavların sonuçları kapsamlı şekilde değerlendirilebilecek.

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HABERİN ÖZETİ MEB'den öğrenci ve velilere yeni hizmet: Sınav sonuçları artık böyle açıklanacak Milli Eğitim Bakanlığı, eğitimde ölçme ve değerlendirme süreçlerini iyileştirmek amacıyla Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında "Analiz ve Raporlama" modülünü kullanıma sundu. Yeni modül sayesinde, öğrencinin girdiği ortak yazılı sınav sonuçları kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Sınav sonuçları, sadece alınan notlarla sınırlı kalmayacak; öğrenci performansı soru, öğrenme çıktısı, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak analiz edilebilecek. Modül öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı. Öğretmenler, EBA üzerinden modüle erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını inceleyebilecek ve eksik konuları belirleyerek destek çalışmaları planlayabilecek. Öğrenciler ve veliler de soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebilecek.

MODÜL ÖĞRETMEN, ÖĞRENCİ VE VELİLERİN ERİŞİMİNE AÇILDI

Yeni uygulamayla sınav sonuçları yalnızca alınan notlarla sınırlı kalmayacak. Öğrencilerin performansları soru, öğrenme çıktısı, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak analiz edilebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geliştirilen Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) kapsamında, okul geneli ortak yazılı sınav sonuçlarının ayrıntılı olarak incelenmesine imkan sağlayan 'Analiz ve Raporlama' modülü öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine açıldı.

SINAV SONUÇLARI OTOMATİK ANALİZ EDİLECEK

MEB tarafından OYSS kapsamında gerçekleştirilen okul geneli ortak yazılı sınavların sonuçlarını anlamlı geri bildirimlere dönüştürmek amacıyla Analiz ve Raporlama modülünün, erişime açıldığı duyuruldu. Yeni uygulamayla sınav sonuçları; soru, öğrenme çıktısı, öğrenci, sınıf ve şube düzeyinde ayrıntılı olarak incelenebilecek. Soru bazlı puan girişlerinin e-Okul üzerinden tamamlanmasının ardından sistem tarafından analiz ve geri bildirim raporları otomatik olarak oluşturulacak.

ÖĞRENCİLERİN EKSİK OLDUĞU KONULAR BELİRLENECEK

Öğretmenler, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden OYSS modülüne erişerek öğrencilerin öğrenme çıktısı bazlı performanslarını, sınav puan dağılımlarını, öğrenci-soru puanlarını ve soru güçlük değerlerini inceleyebilecek. Elde edilen veriler doğrultusunda öğrencilerin öğrenme eksiklikleri belirlenerek pekiştirme, destekleme ve telafi çalışmaları planlanabilecek.

VELİLER ÇOCUKLARININ SINAV PERFORMANSINI GÖREBİLECEK

Öğrencilerin ve velilerin ise sistem üzerinden soru bazlı puanları ve öğrenme çıktısı düzeyindeki performansları görüntüleyebileceği ifade edildi. Böylece öğrencilerin başarılı oldukları ve gelişime ihtiyaç duydukları alanlar belirlenebilecek, veliler de çocuklarının öğrenme süreçlerini daha yakından takip edebilecek. Bakanlık, OYSS Analiz ve Raporlama modülü ile sınav sonuçlarının öğretmenler için öğretim sürecinin planlanmasına, öğrenci ve veliler için ise öğrenme sürecinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacak anlamlı geri bildirimlere dönüştürülmesini hedefliyor.