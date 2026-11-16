Çinli uçak üreticisi COMAC, 19 koltuk kapasiteli batarya elektrikli yolcu uçağı CE-25A ile ilk mürettebatlı uçuşunu gerçekleştirdi. Şandong eyaletine bağlı Binzhou kentinde cumartesi günü yapılan test uçuşunda, yaklaşık 10 ton ağırlığındaki prototipte iki pilot ve bir uçuş test mühendisi yer aldı.

Dinle

Çin’in elektrikli yolcu uçağı ilk kez insanla uçtu: 400 kilometre menzile sahip Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 250

COMAC'ın açıklamasına göre uçuş sırasında hava aracındaki tüm sistemler normal şekilde çalıştı.

20'NCİ TEST UÇUŞUNDA MÜRETTEBAT YER ALDI

CE-25A, cumartesi günkü uçuş öncesinde 2 Şubat tarihinden beri içinde kimse bulunmadan 19 otonom test uçuşunu tamamlamıştı. Çin Sivil Havacılık İdaresi CAAC'ın tip sertifikası başvurusunu kabul etmesiyle hava aracı için uçuşa elverişlilik inceleme süreci resmen başladı.

T-kuyruk tasarımına sahip olan CE-25A, kanatlarında pervane yerine her iki tarafta beşer adet olmak üzere toplam 10 adet elektrikli kanallı fan barındırıyor. COMAC tarafından paylaşılan verilere göre uçak, 300 km/s seyir hızına ve 400 kilometre uçuş menziline ulaşıyor. Ticari yolcu taşımacılığı için resmi bir tarih açıklanmadı.

2023'TE MAKETİ SERGİLENMİŞTİ

COMAC, Kasım 2023 tarihinde Şanghay'da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı'nda CE-25A'nın maketini sergilemişti. Fuar alanındaki tanıtım kartında uçağın 400 ila 500 kilometre menzile ve 400 km/s azami seyir hızına sahip olacağı belirtilmişti.

B-0EFH tescil numarasına sahip tam ölçekli uçağın ilk görüntüleri ise 28 Ekim tarihinde Çin sosyal medya platformlarına sızan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı.

BATARYA TEDARİKÇİSİ CATL OLABİLİR

CE-25A’nın batarya tedarikçisi konusunda iki şirket tarafından resmi bir doğrulama yapılmasa da en güçlü aday olarak CATL şirketi öne çıkıyor. COMAC, batarya üreticisi CATL ve Şanghay Jiao Tong Üniversitesi, Temmuz 2023'te elektrikli uçak geliştirmek amacıyla 600 milyon Çin yuanı kayıtlı sermayeli bir ortak girişim kurmuştu.

CATL, havacılık birimini kurduğu dönemde hücre düzeyinde 500 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştığını belirttiği "yoğunlaştırılmış" (condensed) bataryasını tanıtmış ve hücreleri havacılık standartlarına göre test ettiğini duyurmuştu. 500 Wh/kg seviyesi, ticari ölçekte elektrikli uçuşu mümkün kılacak batarya enerji yoğunluğu hedefi olarak görülüyor.

KÜRESEL RAKİPLERİN PROJELERİ FARKLI AŞAMALARDA

Bununla birlikte elektrikli uçak prototipleri üzerinde çalışan tek şirket COMAC değil. Heart Aerospace, ağustos ayında New York’un Plattsburgh kentinde yaklaşık 11,3 ton ağırlığındaki ve 32,3 metre kanat açıklığına sahip X1 modelini 27 dakika boyunca uçurdu. Şirket X1'i bugüne kadar uçurulan en büyük batarya elektrikli uçak olarak tanımladı.

Heart Aerospace, 2022 yılında 19 koltuklu ES-19 projesinden vazgeçerek 30 koltuklu ES-30 modeline yönelmişti. Menzilini artırmak için yedek turbojeneratörlerden yararlanacak olan ve bataryası BAE Systems tarafından geliştirilen ES-30’un 2031 yılında hizmete girmesi ve yüzde 40’ın üzerinde daha düşük işletme maliyeti sunması hedefleniyor.

Bir diğer rakip olan Eviation ise 9 yolcu kapasiteli Alice modelini Eylül 2022'de uçurmuş, ancak 2025'in başlarında çalışanlarının büyük bölümünü işten çıkarmıştı.