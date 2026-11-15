GTA 6 Türkiye saati ile kaçta çıkacak? GTA VI Türkiye çıkış saati

Rockstar Games tarafından geliştirilen Grand Theft Auto VI (GTA 6), oyun dünyasının en çok beklenen yapımları arasında yer alıyor. Jason ve Lucia karakterlerinin hikayesini konu alan oyun, Vice City'de geçecek. Dijital ön yükleme işlemlerinin başlamasıyla birlikte çıkış tarihi ve erişim saati yeniden gündeme geldi. Peki, GTA 6 Türkiye saati ile kaçta oynanacak? GTA 6 ne zaman çıkacak, saat kaçta erişime açılacak? İşte GTA VI Türkiye çıkış saati ve merak edilen detaylar…

GTA 6 TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA ÇIKACAK?

Rockstar Games'in açıkladığı takvime göre GTA 6, 19 Kasım 2026 Perşembe günü piyasaya sürülecek. Oyunun Türkiye'de erişime açılacağı saat ise 00.00 olacak. Şirketin paylaştığı bilgilere göre dijital sürüm, ülkelerin yerel saatlerine göre gece yarısında oynanabilir hale gelecek.

Buna göre Türkiye'deki oyuncular, 18 Kasım Çarşamba gününü 19 Kasım Perşembe gününe bağlayan gece saat 00.00 itibarıyla GTA 6'yı oynamaya başlayabilecek.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Grand Theft Auto VI, 19 Kasım 2026 Perşembe günü PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için satışa sunulacak. Rockstar Games'in resmi çıkış takviminde belirtilen tarihte oyuncular, yeni GTA macerasına başlayabilecek.

Oyunun hikayesi, Leonida eyaletinde ve Vice City çevresinde geçecek. Jason ve Lucia isimli iki ana karakterin macerasını konu alan yapım, Grand Theft Auto serisinin yeni halkası olacak.

GTA 6 ÖN YÜKLEME NASIL YAPILIR?

GTA 6'nın dijital ön yükleme işlemleri 10 Kasım 2026 tarihinde başladı. Oyunu dijital olarak ön sipariş veren PlayStation 5 ve Xbox Series X/S kullanıcıları, oyun dosyalarını çıkış tarihinden önce konsollarına indirebiliyor.

Ön yükleme sayesinde oyuncular, çıkış gününde indirme işlemini beklemek zorunda kalmadan oyuna hazırlanabiliyor. Ancak dosyalar konsola indirilmiş olsa bile GTA 6, resmi erişim saati gelmeden oynanamıyor.

GTA 6 PC'YE NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6'nın ilk aşamada PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için piyasaya sürülmesi planlanıyor. Rockstar Games, PC sürümü için henüz resmi bir çıkış tarihi açıklamadı. Bu nedenle bilgisayar oyuncularının GTA 6'nın PC sürümüne ilişkin şirketten gelecek duyuruları takip etmesi gerekiyor.