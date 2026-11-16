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Ekonomi
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Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:38

Bakanlık duyurdu! Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 arttı

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı 2026 yılı Ekim ayı faaliyet illeri bazındaki ihracat verilerine göre Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artışla 25,9 milyar dolara ulaştı. Yıllıklandırılmış ihracatın 285,6 milyar dolara yükseldiği dönemde 42 il ihracatını artırırken, Ocak-Ekim döneminde 30 il 1 milyar dolar barajını aştı.

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Editor
 Ümit Buget
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Bakanlık duyurdu! Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 arttı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:38

, 2026 yılı Ekim ayı faaliyet illeri bazındaki istatistiklerini yayımladı. Rapora göre 'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaşırken; 5 ilde üç haneli, 22 ilde ise çift haneli ihracat artışı kaydedildi. Yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara yükseldi.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri bazındaki veriler, ihracat artışının Anadolu geneline yayıldığını ortaya koydu. 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde Türkiye’nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolara, yıllıklandırılmış ihracatı ise yüzde 5,2 artışla 285,6 milyar dolara ulaştı. 10 aylık dönemde 53 ilin ihracatı artarken, 30 il 1 milyar doların üzerinde ihracat performansı sergiledi.

Bakanlık duyurdu! Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 arttı

EKİM AYINDA EN ÇOK İHRACAT YAPAN İLK 5 İL

Faaliyet illeri bazında ekim ayı ihracat sıralamasında zirve değişmezken, ilk 10'da Tekirdağ, Mersin, Gaziantep, Sakarya ve Manisa da yer aldı. İlk beş ilin ekim ayı ihracat hacmi şöyle gerçekleşti:

  • İstanbul: 5 milyar 279 milyon dolar
  • Kocaeli: 3 milyar 773 milyon dolar
  • Bursa: 1 milyar 955 milyon dolar
  • İzmir: 1 milyar 953 milyon dolar
  • Ankara: 1 milyar 392 milyon dolar

ARTIŞTA KOCAELİ, İSTANBUL VE MERSİN LOKOMOTİF OLDU

Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını en fazla artıran iller (553 milyon dolar), (456 milyon dolar), Mersin (296 milyon dolar), Ankara (289 milyon dolar) ve Tekirdağ (220 milyon dolar) oldu. Ekimdeki toplam ihracat artışının yüzde 67,4’ü İstanbul, Kocaeli ve Mersin'den geldi.

Ocak-Ekim dönemindeki 10 aylık ihracat artışında ise sıralama şu şekilde oluştu:

  • Kocaeli: +2 milyar 337 milyon dolar
  • İstanbul: +1 milyar 776 milyon dolar
  • Ankara: +1 milyar 771 milyon dolar
  • Mersin: +1 milyar 286 milyon dolar
  • Bursa: +1 milyar 155 milyon dolar
Bakanlık duyurdu! Ekim ayında ihracat yüzde 8,1 arttı

(Ocak-Ekim dönemindeki toplam artışın yüzde 47,4'ü Kocaeli, İstanbul ve Ankara'nın katkısıyla sağlandı.)

SEKTÖREL DAĞILIM VE BAKANLIK AÇIKLAMASI

Ekim ayında ihracata en fazla katkı sağlayan ilk üç fasıl motorlu kara taşıtları (87), kazanlar ve makineler (84) ile elektrikli makine ve cihazlar (85) olarak kayıtlara geçti. Motorlu kara taşıtlarında Kocaeli, Bursa ve Sakarya; kazan ve makinelerde İstanbul, Bursa ve Tekirdağ; elektrikli makine ve cihazlarda ise İstanbul, Kocaeli ve Ankara ilk sıralarda yer aldı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, üretim ve ihracat ekosisteminin güçlendiğine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"2026 yılı Ekim ayında 42 ilimizin ihracatında artış kaydedilmesi, Türkiye’nin ihracat başarısının ülke geneline yayılan güçlü üretim ve ihracat ekosistemine dayandığını ortaya koymaktadır. İllerimizin ihracat kompozisyonundaki ürün ve sektör çeşitliliği de ihracatımızın dayanıklılığını artıran önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak; yüksek katma değer üreten, teknoloji odaklı, yenilikçi ve küresel ölçekte rekabet gücü yüksek bir ihracat yapısının oluşturulmasını stratejik önceliğimiz olarak görüyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla; yerelde üretimin, istihdamın ve katma değerin artırılması yoluyla bölgesel kalkınmayı hızlandırmayı, refahın ülke geneline dengeli biçimde yayılmasını sağlamayı ve ihracatla büyüyen bir Türkiye inşa etmeyi kararlılıkla sürdürüyoruz."

 

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#ihracat
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