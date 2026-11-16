Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekim ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Ekim ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 779,4 milyar TL, bütçe gelirleri 1 trilyon 298,3 milyar TL ve bütçe açığı 481,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 478,1 milyar TL ve faiz dışı açık ise 179,8 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ekim ayında 223 milyar 199 milyon TL açık verirken iken 2026 yılı Ekim ayında 481 milyar 91 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ekim ayında 65 milyar 791 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2026 yılı Ekim ayında 179 milyar 776 milyon TL faiz dışı açık verildi.

Dönem Bütçe Dengesi (Açık) Faiz Dışı Denge (Açık) Ekim 2025 223 milyar 199 milyon TL 65 milyar 791 milyon TL Ekim 2026 481 milyar 91 milyon TL 179 milyar 776 milyon TL

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 779 milyar 376 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 301 milyar 315 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 1 trilyon 478 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 18 trilyon 978 milyar 815 milyon TL ödenekten Ekim ayında 1 trilyon 779 milyar 376 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 1 trilyon 370 milyar 269 milyon TL harcama yapıldı.

Ekim ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,9 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 9,3 iken 2026 yılında yüzde 9,4 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artarak 1 trilyon 478 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 9,5 iken 2026 yılında yüzde 9,1 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ekim ayı itibarıyla 1 trilyon 298 milyar 285 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 1 trilyon 141 milyar 117 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 136 milyar 405 milyon TL oldu.

2025 yılı Ekim ayında bütçe gelirleri 1 trilyon 147 milyar 70 milyon TL iken 2026 yılının aynı ayında yüzde 13,2 oranında artarak 1 trilyon 298 milyar 285 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Ekim ayı gerçekleşme oranı 2025 yılında yüzde 9 iken 2026 yılında yüzde 8 oldu.

2026 yılı Ekim ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,9 oranında artarak 1 trilyon 141 milyar 117 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2025 yılında yüzde 8,8 iken 2026 yılında yüzde 8,2 oldu.

OCAK-EKİM DÖNEMİ MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2026 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 15 trilyon 727,5 milyar TL, bütçe gelirleri 13 trilyon 406,1 milyar TL ve bütçe açığı 2 trilyon 321,4 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 13 trilyon 175,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 231 milyar TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 1 trilyon 440 milyar 477 milyon TL açık vermiş iken 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde 2 trilyon 321 milyar 421 milyon TL açık verdi. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde 379 milyar 312 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2026 yılı Ocak-Ekim döneminde 231 milyar 24 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Bütçe Kalemi Ocak-Ekim Dönemi Gerçekleşmeleri 2025 2026 Bütçe Gelirleri - 13 trilyon 406,1 milyar TL Bütçe Giderleri - 15 trilyon 727,5 milyar TL Faiz Dışı Giderler - 13 trilyon 175,1 milyar TL Bütçe Dengesi (Açık) -1 trilyon 440 milyar 477 milyon TL -2 trilyon 321 milyar 421 milyon TL Faiz Dışı Denge (Fazla) 379 milyar 312 milyon TL 231 milyar 24 milyon TL

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 15 trilyon 727 milyar 506 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 2 trilyon 552 milyar 455 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 13 trilyon 175 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti.

2026 yılı Ocak-Ekim döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,7 oranında artarak 15 trilyon 727 milyar 506 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,8 oranında artarak 13 trilyon 175 milyar 61 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Ekim dönemi itibarıyla 13 trilyon 406 milyar 85 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 11 trilyon 543 milyar 99 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 1 trilyon 526 milyar 883 milyon TL oldu.

2025 yılı Ocak-Ekim döneminde bütçe gelirleri 10 trilyon 151 milyar 995 milyon TL iken 2026 yılının aynı döneminde yüzde 32,1 oranında artarak 13 trilyon 406 milyar 85 milyon TL olarak gerçekleşti. 2026 yılı Ocak-Ekim dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,2 oranında artarak 11 trilyon 543 milyar 99 milyon TL oldu.