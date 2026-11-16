Hülya Koçyiğit'ten COP31'de 'sonsuz kaynak yok' uyarısı! "Dünyanın diğer ülkelerinde de ciddiyetle ele alınıyor"

'Dünya Ortak Evimiz' başlıklı etkinlikte konuşan Hülya Koçyiğit, doğal kaynakların sınırsız olmadığını hatırlatarak çevre konusunda daha bilinçli hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. COP31'in bu farkındalığın oluşmasındaki önemine değinen usta oyuncu, "Dünyanın sonsuz kaynakları yok. COP31 organizasyonu bunun bilincinde olup bunu bize ciddi ciddi düşündürdü. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın diğer ülkelerinde de ciddiyetle ele alınıyor" ifadelerini kullandı.

HÜLYA KOÇYİĞİT'TEN COP31'DE DÜNYAYA ÖNEMLİ UYARI

“Dünya Ortak Evimiz” başlıklı etkinlikte açıklamalarda bulunan Koçyiğit, doğal kaynakların tükenebilir olduğuna dikkat çekerek çevre bilincinin artırılması gerektiğini ifade etti.

COP31’in bu konuda toplumsal farkındalık oluşturma açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten usta oyuncu, çevre sorunlarının yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası alanda da ciddiyetle gündeme alındığını dile getirdi. Koçyiğit, dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığını hatırlatarak COP31 sürecinin bu gerçeğin daha derinlemesine sorgulanmasına katkı sağladığını vurguladı.

Türk sinemasının uluslararası alanda önemli bir başarı elde etmesini sağlayan Susuz Yaz, COP31 kapsamında düzenlenen etkinlikte izleyiciyle buluştu. Hülya Koçyiğit'in başrolünde yer aldığı filmin özel gösterimi, etkinliğin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

KOÇYİĞİT'TEN ÇEVRE VE GELECEK MESAJI

Etkinlikte yaptığı konuşmayla çevresel sorunların küresel ölçekte ele alınması gerektiğine işaret eden Hülya Koçyiğit, doğal kaynakların korunmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Sanatçının açıklamaları, çevre bilincinin yalnızca belirli ülkelerin değil, bütün dünyanın ortak sorumluluğu olduğunu ortaya koydu.

ZİRVEDE BARIŞ ARDUÇ, BÜLENT İNAL VE DEMET ŞENER DE YER ALDI

COP31 kapsamında düzenlenen zirvede ünlü isimler de iklim kriziyle mücadeleye yönelik mesajlarıyla dikkat çekti. Barış Arduç, COP31'e nasıl katkı sunabileceği konusunda çalışmalar yürüttüğünü belirterek hazırladığı sıfır atık belgeseli sayesinde atık probleminin ulaştığı boyutları daha yakından görme fırsatı bulduğunu ifade etti. Arduç, daha yaşanabilir bir dünya için bireysel sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığının altını çizdi.

Oyuncu Bülent İnal ise COP31'in iklim değişikliğiyle mücadele açısından önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekti. Dünya liderlerinin Antalya'da bir araya gelmesini değerli bulduğunu söyleyen İnal, zirvenin asıl başarısının alınan kararların ve verilen taahhütlerin hayata geçirilmesiyle ölçüleceğini vurguladı. Organizasyonun verilen sözlerin takibi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirten İnal, toplumsal farkındalığa katkıda bulunmak ve konuya ilişkin mesaj vermek amacıyla zirvede bulunduğunu dile getirdi.

Demet Şener de iklim krizinin artık uzak geleceğe ait bir tehdit olmaktan çıktığını, günlük hayatı doğrudan etkileyen ciddi bir sorun haline geldiğini söyledi. Bu konuda vakit kaybetmeden somut adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Şener, COP31'den önemli sonuçlar ve kararlar çıkmasını beklediğini ifade etti. Türkiye'nin böylesine uluslararası ölçekte önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasının kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da sözlerine ekledi.