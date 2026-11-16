Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

Özetle

HABERİN ÖZETİ Numan Kurtulmuş'tan COP31'de önemli mesajlar Kurtulmuş, iklim değişikliği ve çevre felaketlerinin uluslararası alanda bir numaralı gündem maddesi olması gerektiğini belirterek bu felaketlerin temel sebebinin insanoğlunun ihmali ve vahşi kapitalizmin kâr hevesi olduğunu ifade etmiştir. İklim değişikliği ve çevreyle ilgili felaketlerin, tüm dünyada bölgesel sorunların üstünde uluslararası bir mesele olarak bir numaralı gündem maddesi olması gerektiği vurgulanmıştır. Seller, fırtınalar, sıcaklık artışı, çölleşme, kuraklık ve orman yangınları gibi felaketlerin tamamının sebebinin insanoğlunun ihmali ve doğaya karşı hoyratça davranışları olduğu belirtilmiştir. Sadece söz söyleyerek değil; müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle bugünden itibaren en önemli tedbirlerin ciddi şekilde uygulanması gerektiği ifade edilmiştir. Dünyanın bu hâle gelmesinde insanın doğaya sahip olma iştahı ve vahşi kapitalizmin doyumsuz kâr elde etme hevesinin temel nedenlerden biri olduğu dile getirilmiştir. Kâr elde etme ve sömürme amacının uzayda da rekabete yol açtığı ve uzayın uyduların mezarlığı hâline gelebilecek bir felaketle karşı karşıya kaldığı aktarılmıştır.

"Gerçekten karşı karşıya kaldığımız sorun sadece salonlarda konuşulup ondan sonra dağılarak çözebileceğimiz bir mesele değildir. Ya da diğer uluslararası alanda karşılaştığımız sorunlara benzer, bir müddet sonra ortadan kaldırılabilmesi çok kolay olan bir sorun değildir. Eğer bugün dünyada yaşayan genç nesiller, bundan sonraki dünyada bizlerden ne bekliyor diye sorsak herhalde ilk sırada alacağımız cevap, iklim değişiklikleri ve onların ortaya çıkarmış olduğu felaketlerin çözümlenmesiyle ilgili talep ve istekleridir. Dolayısıyla bütün dünyada ülkesel ve bölgesel sorunların hepsinin üstünde uluslararası bir mesele olarak ele almamız gereken iklim değişikliği ve çevreyle ilgili felaketler, hepimizin uluslararası alanda da bir numaralı gündem maddesi olmak mecburiyetindedir.

Ayrıca şunu da en başında ifade etmek isterim ki sellerden fırtınalara, ısının artmasından toprağın çölleşmesine, kuraklığa kadar ve maalesef insanlığın önleyemediği fevkalade güçlü orman yangınlarına kadar karşılaştığımız felaketlerin tamamının sebebi bizatihi insanoğludur. Bunların her ne kadar adına doğal afetler adını veriyor olsak da bunların hiçbirisi doğal olarak, kendiliğinden oluşmamıştır. Bizatihi insanoğlunun yıllar süren ihmali, yıllar süren doğaya karşı hoyratça davranışları sonucu ortaya çıkmış ve giderek eksponansiyel bir şekilde güçlenen çevre felaketleridir. Bunun için sıradan, sadece söz söyleyerek değil, bu toplantının ana başlığında da ifade edildiği gibi müzakere, mutabakat ve aksiyon fikriyle hareket ederek hemen bugünden itibaren en önemli tedbirleri en ciddi şekilde uygulama mecburiyetimiz vardır.

Hiç şüphesiz dünyanın bu hâle gelmesinde temel nedenlerden birisi insanın doğaya sahip olma iştahı ve açıkça ifade edelim ki vahşi kapitalizmin, vampir kapitalizmin dünyayı babasının malı gibi zanneden tatmin olmaz anlayışıdır. Kâr elde etme hevesleridir. Öyle olunca hem toprak hoyratça kullanılmış, hem su hoyratça kullanılmış, dünyanın neredeyse nehirlerinin büyük bir kısmı zehir akar hâle gelmiş, topraklarının önemli bir kısmı çölleşmiş ve buna bağlı olarak da çok tesirli iklim değişiklikleri gündemimize gelmiştir. Hatta bu kâr elde etme amacı ve dünyayı sömürme iddiası sadece yerkürede değil, aynı zamanda uzayda da büyük bir rekabetin önünü açmış, uzay neredeyse uyduların mezarlığı hâline gelebilecek bir felaketle karşı karşıya kalmaktadır."