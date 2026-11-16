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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:20
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GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:22

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

Galatasaray’daki unutulmaz yıllarının ardından sarı-kırmızılı kulüple yolları ayrılan dünyaca ünlü golcü Mauro Icardi’den sürpriz transfer hamlesi geldi. Boşta olan Arjantinli yıldız için Süper Lig’den sürpriz bir ekip devreye girdi; golcü futbolcunun Türkiye’ye geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:20
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:22

2022 yılının yaz transfer döneminde Fransa’nın kulübünden ’a kiralık olarak katılan, ardından bonservisiyle sarı-kırmızılı renklere bağlanan Mauro Icardi, kısa süre içinde Türk tarihine adını yazdırmıştı. Cimbom’daki kariyeri boyunca taraftarların adeta sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, sarı-kırmızılı formayla önemli başarılara imza attı.

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

Galatasaray kariyerinde 4 kez şampiyonluğu, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de Süper Kupa sevinci yaşayan Icardi, özellikle ilk iki sezonundaki golleri, derbilerdeki kritik performansları ve sahadaki liderliğiyle büyük yankı uyandırmıştı.

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

SAKATLIKLAR VE GALATASARAY’DAN AYRILIK SÜRECİ

Sarı-kırmızılı formayla geçirdiği ilk yıllarda unutulmaz anlar yaşayan tecrübeli golcü, son iki sezonunda ise talihsiz sakatlıklarla boğuştu. Yaşadığı ciddi sağlık sorunları ve sakatlık süreçleri nedeniyle eski formunu yakalamakta zorlanan Icardi, kadrodaki rekabet ve performans düşüklüğü göz önüne alınarak 2026 yaz transfer döneminde Galatasaray ile yollarını ayırmıştı.

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

Ayrılığın ardından kulüpsüz kalan ve kariyerine hangi takımdan devam edeceği merakla beklenen 33 yaşındaki futbolcu için transfer pazarını hareketlendirecek bomba bir iddia ortaya atıldı.

SÜPER LİG’E GERİ DÖNÜYOR: BAŞAKŞEHİR DEVREDE!

Basına yansıyan son kulis bilgilerine göre; Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra henüz resmi bir sözleşmeye imza atmayan Mauro Icardi’nin yeniden Türkiye’ye dönmeye yeşil ışık yaktığı öne sürüldü.

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

Arjantinli golcünün menajerlik çevreleri ve kulüp yetkilileri arasında yapılan görüşmelerde, Süper Lig ekiplerinden ’in ocak ayı transfer dönemi için en güçlü aday konumunda olduğu belirtildi. İstanbul'da yaşamaya ve Süper Lig’e olan uyumuna sıcak bakan yıldız futbolcunun da bu ihtimale oldukça olumlu yaklaştığı ifade ediliyor.

Mauro Icardi Süper Lig'e dönüyor! Transferde bomba iddia: O takıma imza atacak

Tecrübeli golcünün kariyerinde yeni bir sayfa açıp açmayacağı ve Başakşehir’le resmi görüşmelerin ne zaman hız kazanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

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