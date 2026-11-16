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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:06

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Federasyon resmi olarak duyurdu

Fildişi Sahili Milli Takımı kampında uyluk ve diz bölgesinden sakatlık yaşayan Beşiktaşlı savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, tedbir amacıyla aday kadrodan çıkarıldı. Başarılı stoperin, tedavisinin kulüp doktorları kontrolünde sürdürülmesi için İstanbul’a döneceği duyuruldu. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Federasyon resmi olarak duyurdu
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 12:06

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren ’a milli aradan endişelendiren bir haber geldi. Ülkesi ’nin milli takım kampında yer alan siyah-beyazlıların savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Uyluk ve diz bölgesinde ağrı hisseden tecrübeli futbolcunun, sağlık ekibinin raporu doğrultusunda ’a dönerek tedavisine Beşiktaş bünyesinde devam etmesine karar verildi.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Federasyon resmi olarak duyurdu

GAMBİYA MAÇINDA YOK, İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Fildişi Sahili Federasyonu (FIF), resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamayla Agbadou’nun son durumu hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Oyuncunun sağlığını riske atmamak adına böyle bir karar alındığını belirten federasyon, 2027 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde ile oynanacak mücadelede Agbadou’nun forma giyemeyeceğini kaydetti.

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Federasyon resmi olarak duyurdu

Fildişi Sahili Futbol Federasyonu’ndan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fildişi Sahili Futbol Federasyonu (FIF), kamuoyuna, Filler'in defans oyuncusu Emmanuel Agbadou'nun millî takım kampını terk ederek kulübü Beşiktaş'a (Türkiye) dönmesine izin verildiğini bildirir.

Oyuncu, uyluk ve diz bölgesinde bir rahatsızlık hissetmektedir. Tıbbi ekip tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, önlem amacıyla ve oyuncunun menfaati doğrultusunda, kulübünde uygun bir tedavi alabilmesi için serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Emmanuel Agbadou bu nedenle, 17 Kasım 2026 tarihinde 2027 Afrika Uluslar Kupası eleme maçlarının 4. haftasında Gambiya ile oynanacak karşılaşmasında yer alamayacaktır.

FIF, kendisine acil şifalar ve sahalara hızlı bir dönüş diler. Oyuncunun durumunun takibi için kulübüyle iletişim halinde olmayı sürdüreceğiz."

Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Federasyon resmi olarak duyurdu

Siyah-beyazlı sağlık heyetinin, İstanbul’a dönüşünün ardından Emmanuel Agbadou’ya detaylı kontroller ve MR tetkikleri uygulayarak oyuncunun sahalardan ne kadar uzak kalacağını netleştirmesi bekleniyor.

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#Emmanuel Agbadou
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