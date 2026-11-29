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UYGULAMALAR
İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Avrupa ile demir yolu bağlantısını güçlendirecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde yürütülen çalışmalara dair bilgi verdi. 9 Ekim'de hizmete açılan 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin ardından kalan iki etapta çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, saatte 200 kilometre tasarım hızına uygun inşa edilen hatların yolcu, yük ve banliyö ulaşımına sağlayacağı katkıyı aktardı.
Saatte 200 kilometre tasarım hızına sahip Halkalı-Ispartakule ve Ispartakule-Çerkezköy kesimlerinde toplam 76 kilometrelik hattın inşa edildiğini belirten Bakan Uraloğlu, iki etaba ilişkin şu detayları paylaştı:
Halkalı-Ispartakule Hızlı Tren Hattı'nın Marmaray'ın devamı olarak Halkalı'dan sonrası için banliyö hattı işlevi de göreceğini vurgulayan Bakan Uraloğlu, bölge ulaşımına dair şu ifadeleri kullandı:
"Açtığımız tüneller ile Halkalı'dan Ispartakule'ye ulaşarak Ispartakule ile hinterlandındaki Esenyurt ilçesi ve Bahçeşehir semtindeki vatandaşlarımız İstanbul'un raylı sistem ağına kavuşacak. Böylece, özellikle işe gidiş ve işten çıkış saatlerinde metropole ulaşmak isteyen bu bölgedeki 3.1 milyon vatandaşımız Marmaray üzerinden; Gebze'ye kadar bütün istasyonlardan İstanbul'un neredeyse her yerine ulaşabilecek."
Hattın tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule koridorunun bütünlüğünün sağlanacağını ve seyahat sürelerinin kısalacağını kaydeden Uraloğlu, kapasite ve süre hedeflerini şöyle sıraladı:
Projenin uluslararası ticaret koridorları açısından stratejik önemine değinen Bakan Uraloğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ve Marmaray ile Asya'dan Avrupa'ya uzanan demir yolu bağlantımızın batı ucunu Halkalı-Kapıkule hattımızla güçlendiriyoruz. Basra Körfezi'ndeki Fav Limanı'ndan başlayarak Irak ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan Kalkınma Yolu'nun da batı ucunda yer alan bu koridor, uluslararası taşımacılığımız açısından büyük önem taşıyor. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattımızla Orta Koridor'un Avrupa bağlantısını güçlendirirken Kalkınma Yolu Projesi kapsamında oluşacak uluslararası yük hareketliliğinin Avrupa'ya taşınmasına da katkı sağlayacağız."