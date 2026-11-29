Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, Boğaz'daki yalısına ilişkin açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Daha önce yalı hayatının zorluklarından söz ederek evinde sürekli sorun yaşandığını anlatan Mermerci, babası Mehmet Ata Mermerci'den miras kalan yalısını satmayı düşünmediğini belirtti. Katıldığı etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mermerci, "Ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta" ifadelerini kullandı. Ünlü ismin sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmaları hakkındaki açıklamaları da dikkat çekti.

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HABERİN ÖZETİ Derin Mermerci'den yalı açıklaması! "Ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam" Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, babasından miras kalan Boğaz'daki yalısını zorluklarına rağmen satmayacağını açıkladı ve sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarına değindi. Mermerci, Kandilli Sahili'nde bulunan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda sürekli sorun yaşandığını ancak tekneyle karşıya geçebilmenin tek avantaj olduğunu belirtti. Daha önce yolcu vapurunun çarptığı yalısı için 'Ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta' diyerek babası Mehmet Ata Mermerci'den kalan mirası satmayacağını ifade etti. Katıldığı etkinlikte sokak hayvanlarına yardım çalışmalarından bahseden Mermerci, o hafta dört hayvanın sahiplendirilmesine yardımcı olduklarını söyledi. Hayvanlara bakma konusunda yeterli desteği göremediklerini, insanların mama gönderdiğini fakat bakamadıklarını dile getirdi.

DERİN MERMERCİ YALI HAYATININ ZORLUKLARINI ANLATMIŞTI

Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, daha önce Boğaz'daki yalısında yaşadığı sorunlardan söz etmişti. Kandilli Sahili'nde bulunan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda yaşayan Mermerci, evinde sürekli bir problem çıktığını dile getirmişti.

Yalı hayatının dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını belirten ünlü isim, "Babamın bana bıraktığı yalıda sürekli bir sorun çıkıyor. Tek avantajı, doğrudan tekne ile karşıya geçebilmem" ifadelerini kullanmıştı. Mermerci'nin yalısı, daha önce bir yolcu vapurunun çarpmasıyla da gündeme gelmişti.

"EKMEĞE MUHTAÇ KALSAM YİNE DE SATMAM"

Yaşadığı zorluklara rağmen yalısından vazgeçmeyeceğini belirten Derin Mermerci, evin kendisi için taşıdığı manevi değere dikkat çekti. Babası Mehmet Ata Mermerci'den miras kalan yalısını satmayı düşünüp düşünmediği sorulan ünlü isim, bu konuda kararının net olduğunu söyledi. Mermerci, "Allah kimseye göstermesin ama ekmeğe muhtaç kalsam yine de satmam. Babamdan kalmış sonuçta" sözleriyle ailesinden kalan mirasa sahip çıkacağını ifade etti.

DERİN MERMERCİ'DEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN SAHİPLENDİRME ÇAĞRISI

Derin Mermerci, katıldığı etkinlikte sokak hayvanlarına yönelik yardım çalışmalarından da bahsetti. Rahatsız olmasına rağmen etkinliğe katıldığını belirten Mermerci, o hafta dört hayvanın sahiplendirilmesine yardımcı olduklarını açıkladı. Hayvanlar için yeterli desteği göremediklerini dile getiren ünlü isim, insanların mama gönderebildiğini ancak hayvanlara bakma konusunda aynı desteğin sağlanamadığını söyledi.

Mermerci, "İnsanların da kendilerine göre dertleri, yorgunlukları var. Mama gönderiyorlar ama bakamıyorlar. Allah bana güç kuvvet versin, ben de bu işin peşinde koşmaya devam edeyim" ifadelerini kullandı.

Derin Mermerci'nin yalısına ilişkin açıklamaları, ailesinden kalan mirasa verdiği önemi bir kez daha ortaya koydu. Ünlü isim, yaşadığı tüm zorluklara rağmen babasından kalan evini korumakta kararlı olduğunu gösterdi.