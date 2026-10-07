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Editor
 | İrem Yarbasan
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:58

Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?

Boğaz'daki Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na yolcu vapurunun çarpmasıyla tekrardan gündeme gelen Derin Mermerci'nin kim olduğu merak konusu oldu. Yaşanan kaza ile ilgili görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Mermerci'nin işi ve serveti araştırılıyor. Peki Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor?

Avatar
Editor
 İrem Yarbasan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
07.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
07.10.2026
saat ikonu 11:58

Boğaz'da yer alan yalısına yolcu vapurunun çarpması ile gündeme gelen ve Türkiye'nin köklü ve varlıklı ailelerinden birinin kızı olan Derin Mermerci gerek yaşantısı gerek paylaşımlarıyla yaşantısı merak edilen bir isim. Boğaz'da yaşanan kazanın ardından sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerle gündeme oturan Derin Mermerci'nin mesleği merak konusu oldu. Peki Derin Mermerci kimdir, kaç yaşında?

HABERİN ÖZETİ

Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'nin tanınmış ve varlıklı ailelerinden Mermerci ailesinin kızı Derin Mermerci, yalısına yolcu vapurunun çarpmasıyla gündeme geldi.
Derin Mermerci, 28 Nisan 1981 doğumludur.
Babası tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil'in kurucusudur.
Eğitimini İstanbul'da Saint Joseph Lisesi'nde tamamladıktan sonra ABD'de devam ettirmiştir.
Günümüzde sosyal medya içerik üreticisi ve cemiyet hayatının tanınmış bir yüzü olarak bilinmektedir.
Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sokak hayvanlarının korunmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

DERİN MERMERCİ KİMDİR?

28 Nisan 1981 tarihinde dünyaya gözlerini açan Derin Mermerci, Türkiye'nin köklü ailelerinden biri olan Mermerci ailesinin bir ferdidir. Babası tekstil sektöründe faaliyet gösteren Akfil Tekstil isimli markanın kurucusudur.

Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?

Mermerci ailesinin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişleri Derin Mermerci'nin  cemiyet hayatındaki konumuyla da ilişkilendirilen unsurlar arasında yer alıyor.

Eğitim hayatına İstanbul'da başlayan Derin Mermerci, Saint Joseph Lisesi'nden mezun olduktan sonra akademik hayatına ABD'de devam ederek eğitim hayatının bir bölümünü yurt dışında sürdürdü.

DERİN MERMERCİ NE İŞ YAPIYOR?

Derin Mermerci günümüzde sosyal medya içerik üreticisi ve cemiyet hayatının tanınmış bir yüzü olarak tanınıyor. Sosyal medya hesabından moda, stil ve yaşam stiline ilişkin paylaşımlar yapan Mermerci, giyim tarzı ve davet kombinleri ile gözleri üzerine çeken isimlerden biri.

Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?

Sosyal sorumluluk projelerinin altındaki imzaları ile de tanınan Derin Mermerci özellikle sokak hayvanlarının korumasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. "Bir Can Bir Candır" projesi ile öne çıkan Mermerci'nin derneğin resmi web sitesinde kurucular arasında yer aldığı görülüyor.


DERİN MERMERCİNİN SERVETİ NE KADAR?

Derin Mermerci'nin servetinin ne kadar olduğu tartışılan konulardan birisi. Ancak Derin Mermerci'nin servetine ilişkin resmi ve doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Mermerci ailesi, tekstil sektöründe faaliyet gösteren güçlü bir geçmişe sahip. Babası Mehmet Ata Mermerci'nin Akfil Tekstil'in kurucusu olması, ailenin sanayi ve ticaret alanındaki geçmişinin önemli unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Derin Mermerci kimdir, ne iş yapıyor? Derin Mermerci'nin serveti ne kadar, babası kimdir?

Ailenin tekstil sektöründeki konumu, gayrimenkul yatırımları ve sanayi geçmişi dikkate alındığında Mermerci'nin varlıklı bir aileye mensup olduğu biliniyor. Ancak bu bilgiler, Derin Mermerci'nin kişisel servetinin belirli bir rakamla ifade edilmesi için yeterli değil.

DERİN MERMERCİ NEDEN GÜNDEM OLDU?

Boğaz'da yer alan Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nda yaşamını sürdüren Derin Mermerci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 'nda yer alan yalısına seyir halinde bir vapurun çarptığı görüntüleri yayınlayan Derin Mermerci, kısa sürede gündeme oturdu. 

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ETİKETLER
#derin mermerci
#mermerci ailesi
#İstanbul Boğazı
#Kazasker Necmettin Efendi Yalısı
#Akfil Tekstil
#Biyografi
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