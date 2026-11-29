Palalı kavga sokağı savaş alanına çevirdi! Şanlıurfa'da alacak verecek kavgasında 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Şahin M. ile aralarında daha önceden alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan Abdullah Mustafa S., Mert E. ve Muhammed Adnan E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönerken, taraflardan biri eline aldığı pala ile karşı tarafa saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırırken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı, 5 kişi de gözaltına alındı.