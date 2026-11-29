Georgia O’Keeffe imzalı, New Mexico I adlı tablo, 1963 yılında 3 bin 800 dolara yani yaklaşık 200 bin TL'ye satıldı. Bir anne, yüksek lisans eğitimini tamamlayan kızına bu eseri mezuniyet hediyesi olarak verdi.

MİSAFİRİN İLGİSİ TABLOYU KALDIRTTI

Genç kız, evinin duvarına eseri astı. Fakat 1980'li yıllarda evinde verdiği bir davet sırasında bir misafirin tabloya gösterdiği ilgiden rahatsız oldu ve orijinal ambalajına yerleştirip dolap arkasına kaldırdı.

YEĞENİYLE KONUŞMASI RESMEN ZENGİN ETTİ

Tablo, senelerde kıyafetlerin arasında öylece durdu. 2022 yılında ise yeğeniyle yaptığı bir konuşmada tablodan bahsetti. Yeğeni 2026 yılında tabloyu kıyafetlerin arasından çıkardı ve fotoğraflarını çekip Christie's müzayede evine gönderdi.

ESER ORİJİNAL

Uzmanlar tarafından incelenen tablonun, sanatçının 1930 yılında yaptığı eserlerden biri olduğu belirlendi. Ayrıca 10 x 24 inç ölçülerindeki yağlı boya tablonun arka kısmında, sanatçının OK baş harflerinin bulunduğu yıldız işareti de yer alıyordu.

1930 yılında yapılan eser, New Mexico manzarasını betimliyor. Christie's uzmanlarına göre tablo, birbiriyle bağlantılı üç eserden ilkinin olma ihtimalini taşıyor. Serinin bir diğer eseri ise New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde bulunuyor.

253 MİLYON TL'YE SATILDI

AP'nin haberine göre, 17 Kasım 2026'da New York'ta düzenlenen 20. Yüzyıl Akşam Müzayedesi'nde satışa çıkarılan tablo, 4 milyon 878 bin dolara (yaklaşık 253 milyon TL) alıcı buldu. Böylece 1963 yılında 3 bin 800 dolara satın alınan eser, yaklaşık 40 yıl boyunca bir dolapta saklandıktan sonra milyonlarca dolarlık satışla yeniden sanat dünyasının gündemine geldi.