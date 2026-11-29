Meteoroloji uyarmıştı, Zonguldak'ta fırtına etkisini artırdı! Dalga boyu 7 metreyi geçti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Batı Karadeniz için yapılan kuvvetli fırtına uyarısının ardından Zonguldak'ta rüzgar etkisini artırdı. Liman Caddesi boyunca kayalıklara çarpan dalgaların boyu 7 metreyi aştı. Kent merkezinde de etkisini hissettiren kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar sallanırken, yüksek direklerdeki Türk bayraklarının şiddetli rüzgar altında dalgalanması kameralara yansıdı.

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