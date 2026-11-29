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İstanbul
Antalya’nın Kepez ilçesinde bulunan toptancı halindeki iş yerinde yangın çıktı. Alevler, kısa sürede bitişikte bulunan iş yerine de sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınırken, 2 iş yeri de kullanılamaz hale geldi. Bu sırada yangın alanında 2 tane kedinin olduğu söylenmesi üzerine ekipler yaptıkları aramalarda kedinin birini kendinden geçmiş halde buldu. Yaklaşık 15 dakika boyunca maske ile oksijen verilen ve kalp masajı yapılan kedi kurtarılamadı. Bu sırada iş yeri sahibi ise yapılan müdahaleyi gözyaşları içinde izledi.