Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve çok sayıda iş yeri hasar gördü, turistler bölgeden tahliye edildi. Bölgeden yükselen alevler ve yoğun duman, cep telefonu kamerasına yansıdı. Otellerde konaklayan turistler, bavullarıyla alandan ayrıldı.

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HABERİN ÖZETİ Tanzanya'da yangın paniği: 6 otel hasar gördü, turistler böyle kaçıştı Tanzanya'nın Zanzibar bölgesine bağlı Nungwi'de çıkan yangında 6 otel ve çok sayıda iş yeri hasar gördü, turistler bölgeden tahliye edildi. Yangın otellerden birindeki ekmek fırınından çıktı ve sazdan yapılan çatılar nedeniyle hızla yayıldı. Yangında ölen ya da yaralanan turist olmazken, bazı turistler eşyalarını kaybetti. Bölgeden yükselen alevler ve yoğun duman cep telefonu kamerasına yansıdı. Otellerde konaklayan turistler, bavullarıyla alandan ayrıldı. Daha önce de Temmuz 2023'te Paje'de çıkan yangında 5 otel zarar görmüştü.

Zanzibar Turizm Bakanı Nasra Nassor Omar, yerel basına yaptığı açıklamada, yangının otellerden birindeki ekmek fırınından çıktığını ve sazdan yapılan çatılar nedeniyle çevredeki binalara hızla yayıldığını söyledi. Yangında ölen ya da yaralanan turist olmadığını belirten Omar, bazı turistlerin pasaportları da dahil olmak üzere eşyalarını kaybettiğini kaydetti.

Doğu Afrika'nın önemli turizm merkezlerinden Zanzibar'da sazdan çatılı oteller daha önce de yangınlardan etkilenmiş, Temmuz 2023'te Paje'de çıkan yangında 5 otel zarar görmüştü.