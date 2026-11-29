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İstanbul
Bakırköy'de yolcu minibüsü durakta bekleme yaparken bir anda alev aldı. Yolcular son anda tahliye edildi.
Ataköy 1. Kısım Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'nde K.B. yönetimindeki minibüs yolcu almak için durağa yanaştıktan bir süre sonra alev aldı.
Sürücünün yolcuların araca binmesini beklediği sırada minibüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Motor bölümünün alev alması üzerine şoför, yolcuları araçtan indirerek yangına müdahale etti.
Alevlerin tüm aracı sarması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.