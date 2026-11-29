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Kuzey Kore, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olması için 'Bilgelik Çeşmesi' isimli bir sistem geliştirdi. Kuzey Kore halkının kullanımına sunulan yapay zeka sohbet robotu Kim-Il-sung Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Fakat yalnızca sınırlı sayıda teknik soru cevaplayabiliyor. Üstelik uzun bir yasaklı arama listesine sahip. Yapay zeka, siyasi ve ekonomik konular hakkında soru sormaya cesaret edenlere sert uyarılarda bulunuyor.
Batılı muadillerine göre oldukça az soruya cevap verebilen yapay zeka sohbet robotunun Kim Jong-un'un halkını izlemek ve ülkedeki istikrarı sürmek için en yeni propaganda aracı olduğu düşünülüyor.
Bilgelik Çeşmesi, hemen hemen her konu hakkında ayrıntılı açıklamalar vermek yerine, öncelikle Korece ve İngilizce olarak bilim ve teknolojiyle ilgili sınırlı konuda soruyu cevaplamak üzere tasarlandı. Yerel haberlerde yer alan örneklerden bazıları, oyun geliştirme yazılımları ve baş ağrısını tedavi etmek için hangi ilacın alınması gerektiğiyle ilgili soruları içeriyordu.
South China Morning Post'a göre, daha fazla soru sorarak sınırı aşanlar tehditkar bir uyarı ile karşılanıyor. Metinde şu ifade yer alıyor:
"Sosyopolitik içerikli veya kültürsüz sorular sormayın."
Mesajda ayrıca, platformu kötü amaçlarla kullanmaya çalışan herkesin Kim'in otoriter rejiminin tüm gazabıyla karşılaşacağı belirtiliyor.
Kuzey Kore'nin bu sohbet robotunu sıfırdan geliştirebilecek kapasiteye sahip olmadığını düşünenler de var. Bazı haberlere göre, Kuzey Koreli araştırmacılar, ABD veya Çin'den alınmış mevcut bir modeli uyarladı.
Öte yandan Kuzey Kore halkının küresel interneti kullanmalarına izin verilmiyor ve bunun yerine Kwangmyong intranetine ulaşımları var. Bu da internet dünyasının bu sıkı güvenlik duvarlarıyla çevrili ve derinlemesine sansürlenmiş versiyonu. Ayrıca Pyongyang yetkilileri tarafından yakından izleniyor. Kim'in sıkı sansür yasalarını ihlal eden herkes ağır cezalarla karşı karşıya kalır.