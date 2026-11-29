Kuzey Kore, yapay zeka sohbet robotu ChatGPT'ye rakip olması için 'Bilgelik Çeşmesi' isimli bir sistem geliştirdi. Kuzey Kore halkının kullanımına sunulan yapay zeka sohbet robotu Kim-Il-sung Üniversitesi Yapay Zeka Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi. Fakat yalnızca sınırlı sayıda teknik soru cevaplayabiliyor. Üstelik uzun bir yasaklı arama listesine sahip. Yapay zeka, siyasi ve ekonomik konular hakkında soru sormaya cesaret edenlere sert uyarılarda bulunuyor.

KİM'İN HALKI İZLEMEK İÇİN YENİ YÖNTEMİ

Batılı muadillerine göre oldukça az soruya cevap verebilen yapay zeka sohbet robotunun Kim Jong-un'un halkını izlemek ve ülkedeki istikrarı sürmek için en yeni propaganda aracı olduğu düşünülüyor.

SINIRLI KONUDA SORULARI CEVAPLIYOR

Bilgelik Çeşmesi, hemen hemen her konu hakkında ayrıntılı açıklamalar vermek yerine, öncelikle Korece ve İngilizce olarak bilim ve teknolojiyle ilgili sınırlı konuda soruyu cevaplamak üzere tasarlandı. Yerel haberlerde yer alan örneklerden bazıları, oyun geliştirme yazılımları ve baş ağrısını tedavi etmek için hangi ilacın alınması gerektiğiyle ilgili soruları içeriyordu.

''SOSYOPOLİTİK VE KÜLTÜRSÜZ SORULAR SORMAYIN''

South China Morning Post'a göre, daha fazla soru sorarak sınırı aşanlar tehditkar bir uyarı ile karşılanıyor. Metinde şu ifade yer alıyor:

"Sosyopolitik içerikli veya kültürsüz sorular sormayın."

Mesajda ayrıca, platformu kötü amaçlarla kullanmaya çalışan herkesin Kim'in otoriter rejiminin tüm gazabıyla karşılaşacağı belirtiliyor.

ABD VE ÇİN'DEN ALINMIŞ MODEL OLABİLİR

Kuzey Kore'nin bu sohbet robotunu sıfırdan geliştirebilecek kapasiteye sahip olmadığını düşünenler de var. Bazı haberlere göre, Kuzey Koreli araştırmacılar, ABD veya Çin'den alınmış mevcut bir modeli uyarladı.

KUZEY KORE HALKININ İNTERNETE ULAŞIMI KISITLI

Öte yandan Kuzey Kore halkının küresel interneti kullanmalarına izin verilmiyor ve bunun yerine Kwangmyong intranetine ulaşımları var. Bu da internet dünyasının bu sıkı güvenlik duvarlarıyla çevrili ve derinlemesine sansürlenmiş versiyonu. Ayrıca Pyongyang yetkilileri tarafından yakından izleniyor. Kim'in sıkı sansür yasalarını ihlal eden herkes ağır cezalarla karşı karşıya kalır.