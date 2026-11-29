Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde siparişini teslim almak isteyen kadını darbeden kuryenin tutuklandığını duyurdu.

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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu: Kadına yumrukla saldıran kurye tutuklandı Bakan Gürlek, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yemek siparişi teslimatı sırasında bir kadının kurye tarafından darbedildiği olayı kınayarak, şüphelinin tutuklandığını ve kadına yönelik şiddete karşı sıfır toleransla mücadele edileceğini belirtti. Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve mazereti olamayacağı vurgulanmıştır. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yemek siparişi teslimatı sırasında bir kadın vatandaşın kurye tarafından darbedildiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Olayla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Kadınların huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha gösterilmeyeceği belirtilmiştir. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadele kararlılıkla sürdürülecek ve adli süreç titizlikle takip edilecektir. Saldırıya uğrayan vatandaşa geçmiş olsun dilekleri iletilmiş ve devletin tüm kurumlarıyla kadınların yanında olduğu ifade edilmiştir.

Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı veren Bakan Gürlek, adli sürecin titizlikle takip edileceğini aktardı.

Bakan Gürlek şu açıklamayı yaptı:

"Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir

ADLİ SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLECEK

Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.

"DEVLETİMİZ, KADINLARIMIZIN YANINDADIR"

Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır."

https://x.com/abakingurlek/status/2127020979972878641