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İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde siparişini teslim almak isteyen kadını darbeden kuryenin tutuklandığını duyurdu.
Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans mesajı veren Bakan Gürlek, adli sürecin titizlikle takip edileceğini aktardı.
Bakan Gürlek şu açıklamayı yaptı:
"Kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde, yemek siparişini teslim almak isteyen bir kadın vatandaşımızın kurye tarafından darbedildiğini üzüntüyle öğrendim.
Olayın ardından yürütülen çalışmalar sonucunda yakalanarak adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir
Kadınlarımızın huzur ve güven içinde yaşama hakkını korumak için şiddetin hiçbir türüne müsamaha göstermeyeceğiz. Sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, adli süreci titizlikle takip edeceğiz.
Saldırıya uğrayan vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir kadın şiddet karşısında yalnız değildir. Devletimiz, tüm kurumlarıyla kadınlarımızın yanındadır."