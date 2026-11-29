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İstanbul
1 milyon liralık birikim için 32 gün vadeli ve günlük vadeli hesaplarda bankaların sunduğu oranlar ile net kazanç tutarları belli oldu.
Vade işleyişi, hoş geldin süreleri ve kampanya koşullarına göre 32 günlük net kazanç 21 bin 179 lira ile 29 bin 291 lira arasında sıralanıyor...
İşte banka banka 1 milyon TL'nin aylık getirisi...
ZİRAAT KATILIM (ANINDA GÜNLÜK HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
ZİRAAT DİNAMİK (DİNAMİK KAZANDIRAN HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
CEPTETEB (MARİFETLİ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
TEB - TÜRK EKONOMİ BANKASI (MARİFETLİ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
QNB (KAZANDIRAN GÜNLÜK HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
HALKBANK (E-MEVDUAT HESABI)
ENPARA BANK (VADELİ HESAP)
ON DİJİTAL (ON EXTRA - GÜNLÜK VADELİ)
ING (TURUNCU HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
YAPI KREDİ (SINIRSIZ HESAP TL - GÜNLÜK VADELİ)
DENİZBANK (KAPTAN HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
GETİRFİNANS (GÜNLÜK VADELİ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
FİBABANKA (KİRAZ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
ANADOLUBANK (RENKLİ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
ALTERNATİF BANK (VOV HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
ŞEKERBANK (GECE GÜNDÜZ HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
HAYAT FİNANS (KATILMA HESABI)
VAKIF KATILIM (GÜNLÜK HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
ING (VADELİ HESAP)
ON DİJİTAL (E-MEVDUAT)
ODEA (YENİ VADELİ MEVDUAT HESAP)
ZİRAAT DİNAMİK (STANDART VADELİ HESAP)
İŞ BANKASI (VADELİ TL HESABI)
ZİRAAT BANKASI (VADELİ TL MEVDUAT HESABI)
GETİRFİNANS (VADELİ HESAP)
ŞEKERBANK (HOŞ GELDİN FAİZİ - VADELİ)
GSPARA (GSPARA HOŞ GELDİN FAİZİ)
FENERPARA (FENERPARA HOŞ GELDİN FAİZİ)
QNB (E-VADELİ MEVDUAT HESABI)
AKBANK (SERBEST PLUS HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
COLENDİBANK (VADELİ HESAP)
DENİZBANK (E-MEVDUAT)
AKBANK (VADELİ HESAP TL)
N KOLAY (N KOLAY BONO - GÜNLÜK VADELİ)
HADİBANK (GÜNLÜK KAZANDIRAN HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
TÜRK TİCARET BANKASI (SALKIM HESAP - GÜNLÜK VADELİ)
HAYAT FİNANS (AVANTAJLI HESAP)
TÜRKİYE FİNANS (GÜNLÜK HESAP)