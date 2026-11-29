İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada il il bölge bölge uyarı yapıldı. Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına giren yurtta Pazar günü gerçekleşebilecek ani sel ve su baskınları için dikkatli olunması istenirken, Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın Salı günü öğlen saatlerine kadar etkili olacağı ifade edildi.

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HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı'ndan 22 ile "tedbirli olun" çağrısı! Sağanak ve kar etkisini artıracak, Marmara ile Kuzey Ege'yi fırtına vuracak İçişleri Bakanlığı, Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgasının etkisiyle yurt genelinde görülecek olumsuz hava koşullarına karşı il il ve bölge bölge uyarılarda bulundu. Pazar günü meydana gelebilecek ani sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi. Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Çanakkale, Balıkesir ve İstanbul kıyılarında kuvvetli sağanak öngörülüyor. Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyılarında yağışların kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte etkili olacağı bildirildi. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'daki birçok ilde kuvvetli yağmur, sağanak, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgarın Salı günü öğle saatlerine kadar fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Doğu Akdeniz'de Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneyi ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

TRAKYA’DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR

Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli olarak devam eden yağışların; kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte Çanakkale’nin kuzey ve doğu, Balıkesir’in kuzey, İstanbul’un Karadeniz kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak; Edirne ve Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde devam etmesi bekleniyor.

KUZEYDE YAĞIŞ VE FIRTINA

Kastamonu, Sinop ve Samsun kıyı kesimlerinde beklenen yağışların; kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEY VE DOĞU ANADOLU KAR ALTINDA

Yurdun güney ve doğu kesimlerinde görülecek yağışların; Güneydoğu Anadolu bölgesi ile Malatya, Elazığ, Ağrı ile Erzurum’un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Şırnak, Muş ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli yağmur ve sağanak; Şırnak’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Erzurum’un güney kesimleri, Bingöl, Bitlis, Van, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU AKDENİZ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ YAĞIŞLA MÜDACELE EDECEK

Doğu Akdeniz’de beklenen sağanak ve gök gürültülü yağışların; Hatay, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş’ın güney, Adana’nın doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MARMARA’DA RÜZGAR SALI GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEK

Marmara ve Kuzey Ege’de görülecek rüzgarın; 01.12.2026 Salı öğle saatlerine kadar Marmara ile Kuzey Ege’de kuzey yönlerden fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMASI İSTENDİ

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.