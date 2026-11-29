Hürmüz Boğazı'nda 2 petrol tankeri mayınlara çarptı

Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri deniz mayınlarına çarptı. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Bugün erken saatlerde Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güney rotasını kullanan ve denizcilik kuralları ile uyarılarını dikkate almayan iki petrol tankeri, deniz mayınlarına çarparak şiddetli patlama ve yangına neden oldu. Bu iki gemiden biri, 2 milyondan fazla varil ham petrol taşıyan dev bir petrol tankeriydi" denildi.

