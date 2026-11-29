Çatalca'da sel dehşeti: Taşan derenin ortasında mahsur kalan vatandaşlar itfaiyenin nefes kesen operasyonuyla kurtarıldı

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, Çatalca'da dere taşkınına yol açarak hayatı adeta durma noktasına getirdi. Yağışın ardından taşan derenin suları çevreyi kısa sürede esir alırken, bölgede bulunan çok sayıda vatandaş suların ortasında mahsur kalarak korku dolu anlar yaşadı. İhbar üzerine hızla bölgeye sevk edilen İstanbul İtfaiyesi ekipleri, mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışan bir kurtarma operasyonu başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerlerden tek tek alınan vatandaşlar güvenli bölgelere tahliye edilirken, İstanbul İtfaiyesi yaşanan o nefes kesen kurtarma anlarının görüntülerini paylaştı.