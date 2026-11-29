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İstanbul
Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kadınlar matinesi organizasyonunda Zenne Arif’in yarı çıplak bir şekilde sahne aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.
Etkinliğe katılan kadınların Zenne Arif ile adeta fotoğraf çektirme yarışına girdiği anlara AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tepki gösterdi.
Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili tepkisini "Antikacı" romanından bir alıntıyla gösterdi.
Yenişehirlioğlu, romanında geçen alıntıyı şu ifadelerle aktardı:
"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."
https://x.com/Yenisehirlioglu/status/2126809089653314047