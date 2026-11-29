Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki kadınlar matinesi organizasyonunda Zenne Arif’in yarı çıplak bir şekilde sahne aldığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı.

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HABERİN ÖZETİ AK Partili Bahadır Yenişehirlioğlu'ndan Manisa'da Zenne Arif'in katıldığı kadınlar matinesindeki görüntülere tepki! Romanındaki cümleyi paylaştı Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen kadınlar matinesinde Zenne Arif'in yarı çıplak sahne almasına AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tepki gösterdi. Şehzadeler ilçesindeki bir kadınlar matinesinde Zenne Arif yarı çıplak şekilde sahne aldı ve bu anlar sosyal medyada yayıldı. Etkinlikteki kadınlar Zenne Arif ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu organizasyona sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Yenişehirlioğlu, tepkisini kendisine ait "Antikacı" romanından bir alıntı paylaşarak dile getirdi.

Etkinliğe katılan kadınların Zenne Arif ile adeta fotoğraf çektirme yarışına girdiği anlara AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu tepki gösterdi.

Yenişehirlioğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili tepkisini "Antikacı" romanından bir alıntıyla gösterdi.

"ZORLAMA BİR KARNAVALIN RESMİGEÇİDİNDE GİBİ..."

Yenişehirlioğlu, romanında geçen alıntıyı şu ifadelerle aktardı:

"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."

https://x.com/Yenisehirlioglu/status/2126809089653314047