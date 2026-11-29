FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 2. tur maçlarının heyecanı devam ediyor. Daha önce Dünya Kupası'na gitmeyi garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2. turda J Grubu'ndaki 4. maçında İstanbul'da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İzlanda ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk çeyreği başa baş oyuna sahne oldu. Ay-yıldızlılar, daha çok pota altından skor üretti. Serbest atış çizgisinde hata yapmayan A Milli Takım, birinci periyodu 23-21 önde kapattı.

İkinci çeyreğe İzlanda iyi başladı. Pota altında özellikle Hlinason ile ay-yıldızlılara üstünlük kuran konuk ekip, 16. dakikada farkı 6 sayıya çıkardı ve durum 33-39'a geldi. Bu periyotta savunma sertliğini artıran Türkiye, 18. dakikada Flynn'in basketiyle farkı 1 sayıya indirdi ve skor 41-42 oldu. Topu iyi paylaşan ve skoru önde götüren İzlanda, devreye 46-43 üstün girdi.

A Milli Takım, ikinci yarıya Ercan Osmani ve Şehmus Hazer'in basketleriyle başladı. Karşılıklı üç sayılık basketlerin kaydedildiği periyotta milliler, 24. dakikayı 54-52 üstün bitirdi. Rakibine kolay sayı şansı tanımayan Türkiye, Ercan Osmani'nin tam saha koşusuyla bulduğu basketle 26. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı ve skor 61-54 oldu. Ay-yıldızlılar, üstün oynadığı üçüncü periyodu 73-67 önde tamamladı.

Üçüncü periyodun sonunda eline geçirdiği oyun üstünlüğünü son çeyrekte de sürdüren ve skoru 95-79'a getirerek farkı 16 sayıya çıkaran Türkiye, maçı da 101-83 kazandı.

Türkiye, bu sonuçla elemelerdeki 9. galibiyetini aldı. "12 Dev Adam", elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamlamıştı. Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkararak ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etmişti.

Türkiye, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu 5. maçında 26 Şubat 2027 Cuma günü Litvanya'ya konuk olacak.

ÖMER KUTLUAY MİLLİ OLDU

Öte yandan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın genç oyuncusu Ömer Kutluay, ilk milli maçına İzlanda karşısında çıktı. Ömer, maçın üçüncü periyodunda oyuna girerek ilk kez milli heyecanı yaşadı.

17 yaşındaki basketbolcu, İzlanda karşısında 5 dakika 9 saniye süre alırken 4 sayı üretti.

BASKETBOLSEVERLERDEN MİLLİ TAKIMA DESTEK

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İzlanda'yı ağırladığı maça Türk basketbolseverler büyük ilgi gösterdi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki (BGM) karşılaşmada basketbolseverler, salonun tamamına yakınını doldurdu.

Salon Türk bayraklarıyla donatılırken taraftarlar, tezahüratlar ve marşlarla ay-yıldızlılara destek verdi.

OSMAN AŞKIN BAK VE İBRAHİM KALIN MAÇI TAKİP ETTİ

Türkiye-İzlanda maçını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yerinde takip etti. Bakan Bak, maçı Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte izledi.

Karşılaşmayı izleyenler arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.