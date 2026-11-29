Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları oynanıyor. Ligin 13. haftasında Eyüpspor ile İstanbul Başakşehir, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Başakşehir'den üst üste 4. galibiyet! Turuncu-lacivertliler, Eyüpspor'u 5 golle geçti Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında İstanbul Başakşehir, Eyüpspor'u deplasmanda 5-1 mağlup etti. Maçın gollerini Başakşehir adına Bertuğ Yıldırım (16'), Olsen (25'), Onur Bulut (32'), Umut Bozok (69', 84') atarken, Eyüpspor'un tek golü Yusuf Barası'dan (38') geldi. Bu sonuçla Başakşehir puanını 23'e yükseltirken, Eyüpspor 3 puanda kaldı. Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Konuk ekip Başakşehir, mücadelenin 16. dakikasında öne geçti. Brnic'in ceza yayı gerisinden çektiği şutta kaleci Emre Bilgin, meşin yuvarlağı kurtardı. Dönen topu altıpas içinde tamamlayan Bertuğ Yıldırım, ağları havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

25. dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Kemen'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kharebashvili, ceza sahasına girdikten sonra arka direğe doğru meşin yuvarlağı gönderdi. Bu noktada bulunan Olsen, bekletmeden yaptığı vuruşta fileleri sarstı ve durum 2-0'a geldi.

Başakşehir, 32. dakikada 3. golü buldu. Kaluzinski'nin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahasının sağ çaprazında bulunan Onur Bulut'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve skor 3-0 oldu.

Ev sahibi Eyüpspor, mücadelenin 38. dakikasında farkı 2'ye indirdi. Costa'nın pasında savunma arkasına sarkan Yusuf Barası, Karbownik'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve durum 3-1'e geldi.

İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve devre arasına Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğüyle girildi.

69. dakikada Başakşehir farkı yeniden 3'e çıkardı. Kharebashvili'nin sol kanattan ortasında Visca'nın da dokunuşuyla penaltı noktası gerisinde topla buluşan Umut Bozok'un vuruşunda top ağlara gitti ve skor 4-1 oldu.

Başakşehir, 84. dakikada 5. golü attı. Kharebashvili'nin pasında sol kanatta topla buluşan Brnic, meşin yuvarlağı altıpas gerisindeki Umut Bozok'a aktardı. Umut'un pasında penaltı noktası civarındaki Visca'nın bekletmeden vuruşunda top, ağlarla buluştu ve skor 5-1 oldu.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Başakşehir, deplasmanda Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti.

İstanbul Başakşehir, bu sonuçla ligdeki 7. galibiyetini alarak puanını 23'e yükseltti. Eyüpspor ise ligdeki 12. yenilgisini yaşayarak 3 puanda kaldı.

İstanbul Başakşehir, Süper Lig'in 14. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Eyüpspor ise ligin 14. haftasında 6 Aralık Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak.